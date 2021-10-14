Com João Paulo suspenso, Jandrei pode fazer estreia no gol do Santos

O Santos perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1, no Mineirão, na noite nesta quarta-feira pelo Brasileiro. Além da derrota, o Peixe teve outra má notícia na partida: o goleiro João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na partida do próximo domingo, contra o Sport, no Recife.A suspensão de João Paulo abrirá oportunidade para o goleiro Jandrei fazer sua estreia no Santos. Ele foi contratado no final de agosto e tem contrato válido até o final do Campeonato Paulista de 2022. O Peixe trouxe o arqueiro com contrato mais curto já que não tem previsão para o retorno de John, que se recupera de uma cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho
O meia Jean Mota também levou o terceiro cartão amarelo e vai ser baixa na Ilha do Retiro. Em compensação, o técnico Fabio Carille terá dois reforços para o confronto direto: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o meia Carlos Sánchez. A dupla cumpriu suspensão contra o Atlético-MG e volta a ser opção para o treinador. O uruguaio Sánchez pode ser o substituto de Jean Mota que começou entre os titular nesta quarta-feira.A partida contra o Sport acontece no próximo domingo (17), às 20h30min, na Ilha do Retiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.