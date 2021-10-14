Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com João Paulo suspenso, Jandrei pode fazer estreia no gol do Santos

Goleiro titular do Peixe recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG e terá de cumprir suspensão no jogo de domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 11:25

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:25

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1, no Mineirão, na noite nesta quarta-feira pelo Brasileiro. Além da derrota, o Peixe teve outra má notícia na partida: o goleiro João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na partida do próximo domingo, contra o Sport, no Recife.A suspensão de João Paulo abrirá oportunidade para o goleiro Jandrei fazer sua estreia no Santos. Ele foi contratado no final de agosto e tem contrato válido até o final do Campeonato Paulista de 2022. O Peixe trouxe o arqueiro com contrato mais curto já que não tem previsão para o retorno de John, que se recupera de uma cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho
O meia Jean Mota também levou o terceiro cartão amarelo e vai ser baixa na Ilha do Retiro. Em compensação, o técnico Fabio Carille terá dois reforços para o confronto direto: o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o meia Carlos Sánchez. A dupla cumpriu suspensão contra o Atlético-MG e volta a ser opção para o treinador. O uruguaio Sánchez pode ser o substituto de Jean Mota que começou entre os titular nesta quarta-feira.A partida contra o Sport acontece no próximo domingo (17), às 20h30min, na Ilha do Retiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados