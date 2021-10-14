Com João Paulo suspenso, Jandrei pode fazer estreia no gol do Santos

O Santos perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1, no Mineirão, na noite nesta quarta-feira pelo Brasileiro. Além da derrota, o Peixe teve outra má notícia na partida: o goleiro João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na partida do próximo domingo, contra o Sport, no Recife.A suspensão de João Paulo abrirá oportunidade para o goleiro Jandrei fazer sua estreia no Santos. Ele foi contratado no final de agosto e tem contrato válido até o final do Campeonato Paulista de 2022. O Peixe trouxe o arqueiro com contrato mais curto já que não tem previsão para o retorno de John, que se recupera de uma cirurgia depois de uma lesão meniscal no joelho