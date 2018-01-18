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Futebol capixaba

Com intercâmbio de atletas, Santão vai fazer parceria com o Flamengo

A parceria entre os dois clubes inclui, ainda, o desenvolvimento do futebol no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 22:43

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 22:43

Para 2018, o Espírito Santo tem uma novidade e anunciou uma parceria com o Flamengo. Todas as informações serão dadas em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e o presidente executivo do ESFC, Enrico Ambrogini.
O presidente do Flamengo, Bandeira de Mello, e o elenco do Espírito Santo em visita ao Estado Crédito: João Brito/ESFC
No entanto, o clube capixaba já adiantou alguns pontos da parceria:
- Parceria técnica e de gestão, com intercâmbio de profissionais / cessão de jogadores
Um dos intuitos desta parceria é o aperfeiçoamento da gerência de um clube esportivo, com o frequente intercâmbio de ideias e conhecimento entre os dirigentes capixabas, e os mandatários do clube carioca. Outro ponto a ser destacado é o intercâmbio também de atletas, a fim de proporcionar experiências ainda mais saudáveis entre as equipes.
Neste ponto em específico, o Santão anuncia os três primeiros atletas que irão participar desta cessão. Os meias Marcinho e Mateus do Rozário, assim como o volante Christopher, do sub-20 do ESFC, serão integrados ao elenco de base do Flamengo. 
- Desenvolvimento do futebol no Espírito Santo
A chegada de um clube do tamanho do Flamengo para o Espírito Santo, em parceria oficial com um clube local, jamais aconteceu. Tal fato representa um ótimo ponto não apenas para o ESFC, como também para o Estado, e influenciar positivamente no cenário esportivo estadual sempre foi e sempre será um dos pilares do Santão.
- Expansão da marca Flamengo no Estado
O Flamengo é um clube com torcida por todo o país. No último levantamento feito pelo instituto Datafolha sobre o quantitativo de torcedores ao redor do Brasil, o Flamengo foi apontado como o clube com mais torcedores o clube carioca detinha. O que se vê pelas ruas do Espírito Santo também não permite afirmar o contrário. As pesquisas, também. Pela última amostragem realizada pelo Instituto Futura na região da Grande Vitória, o Flamengo é o clube com mais torcedores no local. Tendo em vista todo este cenário, a vinda do Flamengo para o ES representa, também, uma expansão da marca e a busca por deixa-la cada vez mais próxima dos torcedores locais.
 

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