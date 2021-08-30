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Com gol de bicicleta, Corinthians abre vantagem sobre a Ferroviária na semifinal do Brasileirão Feminino

Timão venceu a equipe de Araraquara por 3 a 1, fora de casa, no jogo de ida da semi do Campeonato Brasileiro Feminino. Na volta, Alvinegro pode perder por até um gol...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 23:03

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 23:03
Crédito: Célio Messias/Ag. Corinthians
O torcedor do Corinthians está fechando o final de semana como muitas alegrias. Na noite deste domingo foi a vez da equipe feminina deixar a Fiel contente com uma vitória por 3 a 1, sobre a Ferroviária, fora de casa, na partida de ida da semifinal do Brasileirão da categoria. Vic Albuquerque, Gabi Zanotti (de bicicleta) e Érika marcaram para o Alvinegro. Yasmin descontou no placar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Como costuma ser um dos clássicos do futebol feminino nacional, a partida começou bastante disputada. Não foi à toa que o Timão abriu o marcador logo aos três minutos, quando Gabi Portilho cruzou para Vic Albuquerque dominar e finalizar sem chances para a goleira adversária. Cinco minutos depois, a Ferrinha reagiu e empatou o duelo com um tento de Yasmin.
O jogo seguia bastante disputado, com o Corinthians mais perto de ampliar o placar e foi o que acabou acontecendo aos 17 minutos, com um golaço de Gabi Zanotti, que aproveitou cobrança de escanteio e finalizou de bicicleta, colocando o time visitante em vantagem na primeira partida da semifinal. Antes do fim do primeiro tempo, porém, Kemelli acabou salvando o time em duas oportunidades, mantendo o resultado até a ida para o intervalo.Na volta dos vestiários, o Timão buscou o ataque para tentar matar o jogo logo de cara e com 10 minutos da segunda etapa a equipe já havia chegado em três boas oportunidades: com Vic Albuquerque, Tamires e Adriana. Sem conseguir abrir vantagem maior, Arthur Elias mexeu no time: Ingryd e Jheniffer entraram.
Aos 26 minutos, a pressão deu resultado. Gabi Zanotti cruzou a bola para a área e encontrou Érika, que esperou a bola quicar no gramado antes de bater para o gol e colocar o 3 a 1 no placar. A partir dali, o Alvinegro administrou o placar e garantiu a vantagem para o jogo de volta, que será em São Paulo.
Com o resultado, o Corinthians pode até perder por um gol de diferença na segunda partida, que ainda assim estará classificado para a final do Brasileirão Feminino. O duelo de volta com a Ferroviária será no próximo domingo, às 20h.

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