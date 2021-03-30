Com elenco principal de volta, Flamengo divulga relacionados para encarar o Bangu; veja lista completa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com direito a várias novidades, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira, contra o Bangu, às 21h (de Brasília), em Volta Redonda, pela sétima rodada da Taça Guanabara. O LANCE! transmitirá a partida em Tempo Real.

+ Com altas expectativas esportivas, Flamengo define metas para as principais competições de 2021Após seis rodadas com um time alternativo, entre reservas e jovens da base, o Rubro-Negro terá o retorno de Rogério Ceni no banco de reservas e o restante do elenco principal, que realizou pré-temporada nas duas últimas semanas. Jogadores considerados titulares poderão enfim estrear na temporada 2021.

Por outro lado, Ceni não terá força máxima. Além de Rodrigo Caio e Thiago Maia, que se recuperam de lesões sofridas na última temporada, o treinador não poderá contar com Pedro e Matheuzinho, que sofreram lesões musculares na coxa nas últimas rodadas do Carioca.