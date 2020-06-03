Com dois casos de Covid-19 confirmados, Cruzeiro realiza novos testes na Toca da Raposa II

O Cruzeiro está reforçando o cerco a possíveis novos casos de coronavírus no elenco, após a confirmação de dois casos de jogadores. O volante Jean e o atacante Vinícius Popó foram diagnosticados com a Covid-19 e foram afastados do elenco cruzeirense, para ficarem em isolamento social. A dupla está assintomática e não apresenta nenhuma alteração no quadro de saúde. Todavia, como é importante para evitar que o vírus se espalhe, eles estão fora de contato com os demais jogadores do clube. Pelos casos recentes e para continuar a seguir o protocolo de segurança estabelecido pelo departamento médico do Cruzeiro, o clube realizou mais uma bateria de exames para a detecção da Covid-19 na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2. Foram testados jogadores, comissão técnica e os demais colaboradores em frente aos campos 3 e 4 do centro de treinamentos do futebol profissional cinco estrelas. Antes das atividades, os atletas fizeram exames de sangue e após o treino se submeteram a testes com a coleta de fluidos através de um cotonete inserido no nariz e na boca.E MAIS:Lisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGMais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19Ex-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIDe volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperaçãoPerto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de AnguloOs exames, que acontecerão periodicamente na Toca 2, são conduzidos pelo Cruzeiro em parceria com a Axial Medicina Diagnóstica. O médico do clube Sérgio Campolina comentou sobre a nova etapa de testes e a importância da adoção de todos os métodos de segurança pelos profissionais da Raposa para que as atividades sejam realizadas com o máximo de segurança possível. -Dando sequência aos cuidados diante da pandemia, hoje está sendo realizada a segunda série de exames laboratoriais em atletas, membros da comissão e staff do clube. Basicamente estão sendo monitorados não só a PCR (Proteína C Reativa), mas também a presença ou não das imunoglobulinas. Vale lembrar que o papel de todos está sendo muito importante, afinal o questionário está sendo fielmente preenchido diariamente por todos membros do clube e com isso a gente consegue trazer um pouco de segurança para a nossa rotina de treinamentos- disse ele. -Felizmente não tivemos nenhum caso sintomático relevante, apenas um atleta que realmente relatou o exame positivo, mas assintomático, e está se recuperando muito bem. É uma realidade que deve se repetir em outras situações, mas o que importa saber é que esses atletas não geram riscos aos demais, porque os cuidados estão sendo feitos e é interessante para o desenvolvimento da imunização. Felizmente todo o protocolo está sendo bastante proveitoso e esperamos que, com isso, a gente consiga voltar sim às atividades sem riscos-finalizou.E MAIS:TROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campoEm cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o CruzeiroVinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroLéo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clube E MAIS: