Home
>
Futebol
>
Com compromissos em São Paulo, Pelé não vai a velório de Coutinho

Com compromissos em São Paulo, Pelé não vai a velório de Coutinho

A assessoria pessoal do ex-camisa 10 da seleção brasileira e do Santos informou que ele tem compromissos comerciais em São Paulo e não poderá estar na baixada santista