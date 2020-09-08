Com cinco empates em sete jogos, Botafogo busca a regularidade no Campeonato Brasileiro

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Após o duelo contra o Corinthians, no último sábado, na Neo Química Arena, o Botafogo chegou ao seu quinto empate em sete jogos pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar fora de casa, equipe teve uma boa atuação, mais sofreu novamente com um gol no final da partida, e busca a regularidade na competição.

Com um jogo a menos, já que a partida contra o Bahia, pela primeira rodada do campeonato foi adiada, o Glorioso perdeu apenas para o Internacional, atual líder. No entanto, deixou a vitória escapar contra Corinthians e Flamengo, e teve a chance de conquistar dois pontos importantes contra o Fortaleza, no Castelão.

Diante disso, o técnico Paulo Autuori ainda busca o equilibro da equipe, que carece de mais opções no elenco, mas tem se reforçado apesar das questões financeiras. Em seu segundo jogo com a camisa do clube, o marfinense Salomon Kalou estufou as redes e deu seu cartão de visitas, mostrando que será muito útil na campanha. Na próxima quarta, a equipe de General Severiano volta a campo contra o Athletico-PR, em Curitiba, às 17h30, e almeja retomar o caminho das vitórias. No entanto, para vencer, o time terá de quebrar um longo jejum, já que não vence o Furacão, fora de casa, desde 2008.

Um dos melhores jogadores contra o Corinthians, o meia Bruno Nazário comentou sobre seu recontro com o Athletico-PR. O jogador acredita que equipe possa novamente fazer um bom jogo e dessa vez trazer os três pontos para o Rio de Janeiro.