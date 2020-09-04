Cobiçados, Arrascaeta e Everton Ribeiro se adequam juntos ao 'novo' Flamengo e são elogiados por Dome

- Eles (Arrascaeta e Ribeiro) jogaram outros jogos juntos. Quando eu falo que precisamos de tempo, eles também. O time está fisicamente melhor. Os dois jogaram muito bem, jogaram perfeitamente. Acho que Arrascaeta joga melhor por trás do atacante do que do lado. Já o Everton não perde bolas e pode jogar de extremo aberto para dentro - falou Dome, em entrevista coletiva.
Cabe lembrar que uma das principais críticas que Domènec recebera da torcida teve a ver com a não escalação de Arrascaeta e Everton Ribeiro, pilares da construção da equipe vencedora de Jorge Jesus, juntos entre os 11 iniciais.
Agora com Dome, que tem rodado a equipe frequentemente e dá sinais de maior sintonia com as características do plantel, a tendência é que a qualidade da dupla os mantenham juntos em definitivo quando - ou se - houver um "time ideal" neste "novo" Flamengo, sobretudo pela boa adaptação de Everton Ribeiro pelo lado direito do ataque (onde já havia atuado). A acompanhar.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Em tempo: o próximo jogo do Fla será neste sábado, às 17h, contra o Fortaleza. O duelo será realizado no Maracanã e válido pela oitava rodada do Brasileirão.
JOGOS EM QUE ARRASCAETA E EVERTON INICIARAM COM DOME
- Flamengo 0x1 Atlético-MG (1ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Vitinho), Arrascaeta (Pedro) e Everton Ribeiro (Michael); Bruno Henrique e Gabigol.
- Coritiba 0x1 Flamengo (3ª rodada do Campeonato Brasileiro)César; João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol (Diego).
- Flamengo 1x1 Grêmio (4ª rodada do Campeonato Brasileiro)Diego Alves; João Lucas (Renê), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Pedro), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol.
- Bahia 3x5 Flamengo (7ª rodada do Campeonato Brasileiro)Gabriel Batista; Isla (Thuler), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Diego) e Arrascaeta (Vitinho); Everton Ribeiro, Pedro Rocha (Michael) e Pedro (Lincoln).