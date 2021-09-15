Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clubes da Série A tentam novo recurso para barrar público nos jogos do Flamengo pelo Brasileirão
futebol

Clubes da Série A tentam novo recurso para barrar público nos jogos do Flamengo pelo Brasileirão

Apenas Flamengo, Atlético-MG e Cuiabá não assinaram o "recurso voluntário" apresentado ao STJD para revogar a liminar que permite público nos estádios em competições da CBF...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 18:14

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:14

Crédito: Staff Images / CONMEBOL
A batalha dos clubes brasileiros contra a presença de púbico nos jogos do Flamengo enquanto não houver liberação para todos ganhou mais um capítulo. Na tarde de quarta-feira (15), 17 clubes da Série A apresentaram um "recurso voluntário" ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), no qual pedem a revogação da liminar que permite ao Rubro-Negro ter público em seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo portal "Globoesporte.com".​Veja os participantes de A Fazenda 13 e saiba o time do coração de cada umO pedido não contou com a assinatura de Flamengo, Atlético-MG e Cuiabá. Os três clubes já não haviam assinado outra ação feita pelos mesmos 17 clubes, recusada por Otávio Noronha, presidente do STJD.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
Esta segunda tentativa de impedir público nos jogos do Flamengo no Brasileirão será analisada por um dos vice-presidentes do tribunal, Felipe Bevilacqua. Ele foi o relator indicado pelo presidente do STJD - que não podia indicar a si próprio.
O documento foi protocolado pelo departamento jurídico do Palmeiras, designado pelos outros 16 clubes para atuar no caso.
Ainda, as 17 equipes preparam uma carta em conjunto para cobrar uma posição da CBF, que até o momento não se manifestou. O desejo é adiar a 21ª rodada do Brasileirão, com data para acontecer nos dias 18 e 19 de setembro.
Isso não impedirá o Flamengo em receber sua torcida no Maracanã para o duelo de volta da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados