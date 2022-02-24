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futebol

Clássico entre Internacional e Grêmio tem muita coisa em jogo no Gauchão

Gre-Nal acontece no próximo sábado e a briga pela liderança do torneio estadual é um dos atrativos do jogo...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:32
No próximo sábado, Internacional e Grêmio escrevem mais um capítulo do Gre-Nal em jogo que promete muita emoção no Beira-Rio.
Além de toda a rivalidade, os dois adversários têm muito a disputar na tabela de classificação do Gauchão.
Líder, o Grêmio precisa vencer para segurar a melhor campanha da fase de classificação e, terminar na frente do Inter.
Por outro lado, o Colorado pode tirar o rival do topo da classificação em caso de vitória e diminuir a distância para o Grêmio, hoje em cinco pontos.
Se vencer o duelo, o Internacional também mantém viva a esperança de terminar a fase de classificação a frente do maior rival.
Crédito: Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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