Clássico entre Internacional e Grêmio tem muita coisa em jogo no Gauchão

No próximo sábado, Internacional e Grêmio escrevem mais um capítulo do Gre-Nal em jogo que promete muita emoção no Beira-Rio.

Além de toda a rivalidade, os dois adversários têm muito a disputar na tabela de classificação do Gauchão.

Líder, o Grêmio precisa vencer para segurar a melhor campanha da fase de classificação e, terminar na frente do Inter.

Por outro lado, o Colorado pode tirar o rival do topo da classificação em caso de vitória e diminuir a distância para o Grêmio, hoje em cinco pontos.

Se vencer o duelo, o Internacional também mantém viva a esperança de terminar a fase de classificação a frente do maior rival.