Chegou o dia: Vasco e Galo fazem a final da Supercopa do Brasil sub-20 no Kleber Andrade

O time mineiro, campeão brasileiro, encara o Cruzmaltino, vencedor da Copa do Brasil Crédito: Reprodução

De um lado o Atlético-MG, campeão brasileiro. Do outro, o Vasco, campeão da Copa do Brasil. As duas equipes se encontram neste domingo (21) às 20h no estádio Kleber Andrade , em Cariacica , para a disputa da Supercopa do Brasil Sub-20.

Em partida única, as equipes duelam pela taça da competição e pela única vaga brasileira para a disputa da Libertadores da categoria, caso a competição seja realizada.

VASCO

O Vasco da Gama chega à Supercopa do Brasil Sub-20 como o atual campeão da Copa do Brasil da categoria. Foi o primeiro título da equipe cruz-maltina na competição, que é disputada desde 2012. A trajetória até a final teve destaque: o Vasco foi campeão invicto, tendo conquistado seis vitórias e três empates no caminho. Foram 19 gols marcados e apenas oito sofridos.

Vasco e Atlético-MG, inclusive, se enfrentaram na fase semifinal da competição. No jogo de ida, realizado no estádio Alterosas, em Belo Horizonte, empate por 1 a 1. Na partida de volta, disputada em São Januário, o Vasco venceu por 1 a 0 com gol da promessa Gabriel Pec e avançou à final.

No primeiro jogo da final, o Vasco venceu o Bahia por 2 a 1 no estádio Pituaçú, em Salvador. A vantagem deu tranquilidade à equipe, mas a grande decisão foi marcada por emoção até o último minuto de jogo. Isso porque o Vasco perdia por 3 a 2, placar que levava a partida para os pênaltis, até os 47 minutos do segundo tempo.

Sub-20 treina no CT de Caxias de olho na Supercopa do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O herói vascaíno veio do banco de reservas. Carlos Eduardo, de apenas 17 anos, entrou aos 43 minutos e, aos 48, fez o gol do título do Gigante da Colina. Em entrevista ao portal ge.com após o apito final, o atleta aproveitou para pedir uma oportunidade a Vanderlei Luxemburgo de atuar entre os profissionais. “Agradeço a Deus e ao professor Siston. Estou muito feliz por decidir um título importante como esse com o Vasco. Espero que eu tenha deixado uma boa impressão e que ele (Luxemburgo) possa me dar uma oportunidade no profissional”, disse, na ocasião.

No Campeonato Brasileiro sub-20, porém, o Vasco decepcionou. Foram 23 pontos conquistados em 19 jogos disputados, com seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Fez 27 gols e sofreu 27, campanha insuficiente para classificar o time às quartas de final da competição, vencida pelo Atlético-MG, adversário deste domingo (20).

Meninos da Colina chegam no Espírito Santo para a decisão Crédito: Divulgação/Vasco

Os times também se enfrentaram pelo Brasileirão da categoria. O embate aconteceu na terceira rodada, no Rio de Janeiro, e terminou em empate por 1 a 1.

ATLÉTICO- MG

O AtléticoMG conquistou a vaga na Supercopa do Brasil Sub-20 após conquistar o Campeonato Brasileiro da categoria, vencendo o Athletico-PR na decisão. O time mineiro derrotou os paranaenses, nos pênaltis, por 5 a 4 e conquistou o título.

O Galo foi o melhor time da primeira fase da competição e chegou com moral nas quartas de final, etapa em que eliminou o Palmeiras. Em seguida, passou pelo Corinthians na semifinal. O grande destaque do time foi o atacante capixaba Guilherme Santos. O atleta foi o artilheiro do torneio, com 13 gols.

Time do Atlético na preparação para a Supercopa do Brasil Sub-20 Crédito: Divulgação/ Atlético

Para a partida da Supercopa, o Atlético vai contar com um velho conhecido do Vasco. O treinador do Galinho, Marcos Valadares, esteve, até o fim de 2019, no comando da equipe Sub-20 do Cruz-Maltino.

“Com certeza, será um grande jogo, entre duas ótimas equipes, que tiveram excelente desempenho na temporada e chegaram com méritos nessa competição. São equipes que produzem um jogo ofensivo, com bons valores individuais", comentou o treinador atleticano.

Elenco do Atlético treinou no Espírito Santo Crédito: Divulgação/ Atlético