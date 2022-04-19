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CBF define data do jogo de volta entre São Paulo e Coritiba na Copa do Brasil

Duelo de ida acontece nesta quarta-feira (20), enquanto a volta será no dia 12 de maio, no Morumbi, às 19h30...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 16:00

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:00

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário da partida de volta entre São Paulo e Juventude pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto de volta acontece no dia 12 de maio, em uma quinta-feira, às 19h30min, no Morumbi.GALERIAAlan Kardec ficou livre no mercado: veja 25 jogadores que estão sem clube
Já o confronto de ida será nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Se o placar agregado manter empatado, a decisão acontecerá nos pênaltis. Vale lembrar que não temos VAR nessa fase da competição.
A partida acontece entre os duelos diante de Fortaleza, fora de casa, e Cuiabá, este no Morumbi, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o Tricolor terá dois jogos seguidos em casa. Apenas por atuarem na terceira fase, cada time recebe R$ 1,9 milhão. No entanto, quem avançar consegue uma vaga nas oitavas de final e mais uma premiações de R$ 3 milhões.
Crédito: SãoPaulojásabequandoenfrentaráoJuventudenavoltadaCopadoBrasil(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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