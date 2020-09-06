CBF altera data do clássico entre Corinthians e Santos no Brasileirão

A CBF alterou a data do jogo entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico seria disputado no dia 8 de outubro (quinta) e a agora acontecerá no dia 7 do mesmo mês. A decisão foi tomada por conta do jogo entre Brasil e Bolívia, dia 9, na rodada de abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Além do duelo contra os bolivianos, a Seleção Brasileira mede forças com a Argentina de Lionel Messi na casa do Corinthians, no dia 13 de outubro. Os jogos, claro, não terão a presença de público na Neo Quimica Arena por conta da pandemia do novo coronavírus.Com a mudança no calendário, a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes ganha mais um dia de descanso para a partida da rodada seguinte, contra o Ceará, em Fortaleza. O mesmo vale para o Santos, que encara o Grêmio, na Vila Belmiro também no dia 11 de outubro.