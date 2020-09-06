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futebol

CBF altera data do clássico entre Corinthians e Santos no Brasileirão

Estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa acontece na Neo Química Arena na mesma semana do clássico. Brasil também encara a Argentina em Itaquera...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 12:45

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 12:45
Crédito: Divulgação
A CBF alterou a data do jogo entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico seria disputado no dia 8 de outubro (quinta) e a agora acontecerá no dia 7 do mesmo mês. A decisão foi tomada por conta do jogo entre Brasil e Bolívia, dia 9, na rodada de abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Além do duelo contra os bolivianos, a Seleção Brasileira mede forças com a Argentina de Lionel Messi na casa do Corinthians, no dia 13 de outubro. Os jogos, claro, não terão a presença de público na Neo Quimica Arena por conta da pandemia do novo coronavírus.Com a mudança no calendário, a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes ganha mais um dia de descanso para a partida da rodada seguinte, contra o Ceará, em Fortaleza. O mesmo vale para o Santos, que encara o Grêmio, na Vila Belmiro também no dia 11 de outubro.

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