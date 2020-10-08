CBF altera data de Palmeiras e Atlético-MG e jogo será no feriado

A CBF divulgou alterações na tabela do Brasileirão para o fim do primeiro turno. A partida do Palmeiras válida pela 19ª rodada, contra o Atlético Mineiro, que, até então, era a única a não mudar, foi remarcada para dois de novembro, Dia de Finados, às 17h, a pedido da televisão.
Será mais um encontro do Verdão em horários “alternativos”, uma vez que enfrenta o Coritiba no dia 14 de outubro, às 18h no Allianz Parque, e o Fortaleza, domingo dia 18, às 20h30, no Ceará.
O Verdão entra em campo novamente pelo Brasileirão no próximo sábado (10), contra o São Paulo, às 19h no Allianz Parque.