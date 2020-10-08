Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CBF altera data de Palmeiras e Atlético-MG e jogo será no feriado

Depois de pedido da televisão, entidade colocou a partida para 2 de novembro, Dia de Finados. Encontro será no Allianz Parque e fecha o primeiro turno do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 15:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 15:00

Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium/Lancepress!
A CBF divulgou alterações na tabela do Brasileirão para o fim do primeiro turno. A partida do Palmeiras válida pela 19ª rodada, contra o Atlético Mineiro, que, até então, era a única a não mudar, foi remarcada para dois de novembro, Dia de Finados, às 17h, a pedido da televisão.
Será mais um encontro do Verdão em horários “alternativos”, uma vez que enfrenta o Coritiba no dia 14 de outubro, às 18h no Allianz Parque, e o Fortaleza, domingo dia 18, às 20h30, no Ceará.
O Verdão entra em campo novamente pelo Brasileirão no próximo sábado (10), contra o São Paulo, às 19h no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados