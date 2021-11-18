futebol

Carille não conta com Marinho para o clássico contra o Corinthians

Jogador foi substituído no primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense após sentir uma fisgada na coxa esquerda e passará por exames nesta quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 09:56

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 09:56

O atacante Marinho fez um gol e foi substituído no primeiro tempo da vitória do Santos por 2 a 0 sobre a Chapecoense nesta quarta após sentir uma fisgada na coxa esquerda.O jogador passará por exames nesta quinta-feira, mas o técnico Fábio Carille está pessimista sobre a chance de utilizar o atacante no clássico deste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.
- Pela nossa experiência ficará alguns dias. Já não conto com o Marinho para o jogo contra o Corinthians. Claro que ele vai passar por um exame para a gente saber a gravidade e quem sabe a gente ter ele para os últimos jogos, mas só depois do exame. Do jeito que ele saiu dificilmente estará em campo no domingo - afirmou o técnico.Se não puder contar com Marinho, o técnico tem a opção de escalar o garoto Ângelo, além de esperar pela recuperação de Lucas Braga, que sofreu uma lesão na vitória sobre o Red Bull Bragantino e está em recuperação.
Crédito: Marinho sentiu a lesão na partida contra a Chapecoense

