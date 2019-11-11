Capixaba Yuri de Oliveira, do Flamengo, vai jogar pela primeira vez no ES

Capixaba Yuri de Oliveira, meia do Sub-20 do Flamengo Crédito: CR Flamengo

Muitos jovens deixam o Espírito Santo para atuar nas categorias de base das principais equipes do país. Alguns deles se profissionalizam e deixam o país sem mesmo ter a oportunidade de jogar oficialmente em seu Estado natal.

No caso de Yuri de Oliveira, do Flamengo, será diferente. O meia-atacante de 18 anos terá a chance de disputar uma partida em casa, pela primeira vez, no próximo domingo, quando o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no jogo de volta das semifinais do Brasileiro Sub-20, que acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Desde 2014 na base do Flamengo, Yuri está em seu primeiro ano no Sub-20 e vem conquistando o seu espaço. Recentemente, o jogador renovou contrato com o clube, com uma multa rescisória de R$ 225 milhões . Após receber a notícia que Rubro -Negro vai decidir a vaga em terras capixabas, o meia comemorou.

"Vai ser uma experiência muito importante. A minha família, que sempre me apoiou e viveu o meu sonho junto comigo, terá a oportunidade de ver o meu trabalho de perto. Tudo isso é muito gratificante para mim e tenho certeza que será para eles também. Além disso, espero poder ajudar a minha equipe, da mesma forma que venho ajudando. Estamos trabalhando para que o Flamengo consiga mais um resultado positivo, agora dentro da minha terra natal", declarou o meia-atacante, que é nascido em Vila Velha, mas foi criado em Vitória.

Mesmo com a vitória no jogo de ida, Yuri freia a empolgação

Capixaba Yuri de Oliveira, meia do Flamengo Sub-20 Crédito: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Flamengo e Corinthians iniciaram a disputa das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 neste domingo, no Parque São Jorge, em São Paulo. No jogo de ida, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu por 2 a 1. Com esse resultado, o Fla precisa apenas de um empate, no Kleber Andrade, para avançar à decisão.

Mesmo com a boa vantagem, o meia-atacante Yuri de Oliveira descarta qualquer clima de oba-oba e afirma que a sua equipe está pronta para os 90 minutos finais.

"Fizemos um placar positivo e era o resultado que fomos buscar. Não tem nada garantido, ainda tem mais 90 minutos e futebol a gente sabe como é que é imprevisível. Além disso, a equipe do Corinthians tem muita qualidade, é um time competitivo, forte e tudo pode acontecer. Mas, acredito que o Flamengo vai sair com a vaga para a final e vamos trabalhar para isso", afirmou Yuri.

Ingressos à venda

(veja a lista abaixo). Os valores são R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia). Tem direito à meia-entrada estudantes, doares de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos (obrigatório comprovação na entrada do estádio). Crianças até 2 anos não pagam ingressos. Os ingressos para a partida entre as equipes Sub-20 de Flamengo e Corinthians já estão à venda na internet, no site www.fanpass.com.br , e, a partir desta terça-feira, em pontos físicos. Os valores são R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia). Tem direito à meia-entrada estudantes, doares de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos (obrigatório comprovação na entrada do estádio). Crianças até 2 anos não pagam ingressos.

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