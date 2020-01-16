Capixaba Pedro Lucas vibra com avanço do Grêmio: 'Baita classificação'

Pedro Lucas, meia capixaba do Grêmio Crédito: Reprodução/SporTV

A vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG por 4 a 1, de virada, colocou o Imortal nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Jr. E um dos destaques da equipe na competição, o jovem meia Pedro Lucas, de apenas 17 anos, vibrou muito com o avanço gremista.

Nascido em Baixo Guandu, interior do Espírito Santo, Pedro Lucas cresceu em minutos pelo Grêmio na competição. Subiu de apenas 18 na estreia da Copinha para 90 na 2ª fase, diante do União-MS (cumpriu suspensão contra a Chapecoense).

Desta vez, contra o Galo, o capixaba entrou como titular e foi substituído aos 33 do 2º tempo. O atleta fez questão de agradecer as chances que tem recebido do técnico Guilherme Bossle.

- Só tenho a agradecer pelas oportunidades que venho recebendo. Eu venho trabalhando forte para quando aparecer a oportunidade igual hoje, dar o meu melhor. Acho que eu fiz uma grande partida, como toda a equipe, mas o mais importante foi a vitória, uma baita classificação - afirmou o jogador ao SporTV.

Essa é a segunda competição sub-20 que Pedro Lucas disputa após a conquista do Mundial sub-17, que aconteceu no ano passado, no Brasil. Antes, Pedrinho foi campeão da Copa Rio Grande do Sul, em dezembro, ao vencer o Vasco na decisão por 1 a 0.

Visando a próxima fase, Pedro Lucas destaca a união do elenco do Grêmio como uma das chaves para mais uma classificação na Copa SP.

- Acho que o nosso time pode chegar muito longe, nosso time é muito unido. A nossa união vai levar o nosso time longe, se Deus quiser. Agora vamos descansar, vamos trabalhar forte em cima do nosso adversário pra dar tudo certo e sair com a vitória e com o título.