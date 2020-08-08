Campeão em 2018, capixaba revela estratégia para se dar bem no Cartola FC

O capixaba Mateus Soares, de 25 anos, foi o campeão do Cartola PRO em 2018 Crédito: Acervo Pessoal

Mateus garante que está mais experiente e preparado para brilhar mais uma vez. As expectativas são as melhores possíveis, e ansiedade está bem grande. Já que o campeonato atrasou em função da pandemia, relatou.

O título do Cartola, em 2018, rendeu para o capixaba um vale-compras no valor de R$ 10 mil. Além disso, o bom desempenho continua trazendo frutos para Mateus. Atualmente, um dos trabalhos dele é se dedicar ao jogo. E apesar de ser apenas um game, o jovem leva o Cartola com muita seriedade e se dedica para se dar bem.

Eu assisto muitos programas de esporte durante o dia, fico ligado em sites de estatísticas. Tento buscar o máximo de informações possíveis para definir a tática que vou usar na escalação do meu time. Além disso, por rodada, eu tento assistir cinco ou seis jogos, explicou.

Mateus se prepara para brilhar no Cartola FC Crédito: Acervo Pessoal

Tanta dedicação e o resultado expressivo em 2018, fez o morador de Colatina virar um referência em Cartola FC. O cartoleiro confidenciou algumas de suas estratégias no game. A principal delas é escalar os jogadores que são referência quando jogavam em casa contra times teoricamente mais fracos.

A dica que fica pra você que quer mitar em 2020, é você montar um time redondinho. É recomendável apostar em um time que vai jogar em casa com um adversário teoricamente mais fraco. O equilíbrio nos três setores do campo também é muito fundamental. A dica principal que eu deixo é tentar ser regular durante a temporada, recomendou Mateus.

O cartoleiro espera brilhar em 2020 Crédito: Acervo Pessoal

Torcedor do Flamengo, o cartoleiro capixaba revelou que escalou muitos atletas do rubro-negro em 2019, quando o time dominou o campeonato. Para 2020, ele afirma que vai continuar apostando em jogadores do time de coração. Em 2019, o Flamengo era uma máquina de fazer pontos dentro do cartola. Essa ano as expectativas são as mesmas por ter mantido o elenco. Eu por ser flamenguista, conhecer o clube, vou usar bastante jogadores do clube, relatou.

DICAS PARA MITAR NA PRIMEIRA RODADA

Com o Campeonato Brasileiro começando neste final de semana. A reportagem de A Gazeta pediu que o capixaba revelasse alguns nomes que estarão o seu time para a rodada de abertura da competição. O cartoleiro mostrou um atleta de cada uma das posições da sua equipe.

Dicas do especialista para a primeira rodada Crédito: Reprodução | A Gazeta