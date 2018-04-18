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Campeão capixaba pelo Rio Branco em 2010, Walter retorna ao clube

Goleiro Walter, que foi campeão capixaba nesta temporada com o Serra, já está integrado ao elenco alvinegro

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 15:40
O Rio Branco acertou na última segunda-feira (18) o retorno do goleiro Walter. O jogador, que estava no Serra, foi um dos principais responsáveis pelo título do Campeonato Capixaba da equipe tricolor nesta temporada - brilhou com grandes defesas na grande decisão estadual diante do Real Noroeste.
Walter, ex-goleiro do Serra, contratado pelo Rio Branco Crédito: Adriano Barbosa
Walter retorna ao Capa-Preta após dois anos, já que teve uma rápida passagem pelo clube em 2016. Essa será a terceira passagem do arqueiro pelo time, que hoje é comandado pelo treinador Erich Bomfim. Na primeira passagem, que aconteceu em 2010, o goleiro ergueu a taça do Capixabão.
O jogador já foi integrado ao elenco que treina no CT da Apofes, em Vila Velha. Agora, o Rio Branco conta com três goleiros: Felício, Lucas Araújo e Walter.
Ficha de Walter
Nome: Walter Alves Neto
Posição: Goleiro
Idade: 33 anos
Clubes: Rio Branco, Sport Capixaba, Moto Club, União Barbarense, Espírito Santo e Serra.

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