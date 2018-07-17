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Crime

Câmera registra momento em que mãe de Taison é sequestrada no RS

Vídeo mostra a ação: a mulher recebeu um buquê de flores na porta de casa quando os bandidos chegaram

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 14:13
Uma câmera de segurança instalada na frente da casa do atacante Taison registrou o momento em que Rosângela Freda, mãe do jogador, foi sequestrada na tarde desta segunda-feira, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A polícia agiu rápido, encontrou o cativeiro onde ela ficaria e prendeu cinco suspeitos - quatro homens e uma mulher, além de três veículos.
No vídeo divulgado pela polícia, a mulher de 58 anos recebe um buquê de flores no portão de casa, quando um carro em alta velocidade estaciona na frente e três homens aparecem com toucas ninja. Ela se assusta e tenta fugir, mas o trio consegue capturá-la e sai em fuga.
Policiais encontraram a casa que serviria de cativeiro para Rosângela, mãe de Taison Crédito: Brigada Militar/Divulgação
O sequestro foi por volta das 16h e Rosângela foi encontrada cerca de uma hora depois em uma casa que serviria de cativeiro, no distrito de Alto da Cruz, no interior do município. Os policiais chegaram ao local justamente no momento em que a mãe de Taison era retirada do carro e era conduzida para a casa.
O crime aconteceu justamente na época em que Taison está em sua cidade natal após disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O jogador defende o Shakhtar Donestk e deve ir para a Ucrânia nos próximos dias.

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