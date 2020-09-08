Calleri no São Paulo? Pai do atacante promete volta e inflama torcida

Mais uma vez, o nome de Jonathan Calleri esteve entre os mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira. O pai do jogador, Guillermo Calleri, retuitou uma suposta declaração dada por ele sobre um retorno do filho ao São Paulo no futuro, na noite da última segunda-feira.- Em breve ele voltará a vestir a gigante camisa do São Paulo e isso é uma promessa nossa. Guillermo Calleri sobre Jonathan Calleri – diz a mensagem republicada. Calleri atualmente está no Espanyol (ESP). Ele atuou pelo São Paulo em 2016 e rapidamente identificou-se com o clube e com a torcida, que desde então pede o seu retorno. Foram 31 jogos e 16 gols marcados, quando foi negociado com o West Ham (ING). Desde então, passou por Alavés e Las Palmas (ESP) também.