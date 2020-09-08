Calleri no São Paulo? Pai do atacante promete volta e inflama torcida

Mais uma vez, o nome de Jonathan Calleri esteve entre os mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira. O pai do jogador, Guillermo Calleri, retuitou uma suposta declaração dada por ele sobre um retorno do filho ao São Paulo no futuro, na noite da última segunda-feira.- Em breve ele voltará a vestir a gigante camisa do São Paulo e isso é uma promessa nossa. Guillermo Calleri sobre Jonathan Calleri – diz a mensagem republicada. Calleri atualmente está no Espanyol (ESP). Ele atuou pelo São Paulo em 2016 e rapidamente identificou-se com o clube e com a torcida, que desde então pede o seu retorno. Foram 31 jogos e 16 gols marcados, quando foi negociado com o West Ham (ING). Desde então, passou por Alavés e Las Palmas (ESP) também.
No momento, o São Paulo é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados, atrás apenas do líder Internacional, que soma 17. Pablo, artilheiro do time no ano com sete gols, está afastado por até três semanas por conta de lesão e, por conta disso, os torcedores mais saudosos pediram o retorno imediato do argentino ao Morumbi.
Se Pablo está fora e Calleri é um sonho, o técnico Fernando Diniz pode contar com dois nomes que atualmente vêm se destacando muito: Luciano e Brenner, que, juntos, fizeram até agora metade dos dez gols no Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Bragantino, nesta quarta-feira, às 19h15, em São Paulo, pela nona rodada da competição.