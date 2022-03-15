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futebol

Calleri deve voltar a ser opção de Ceni em jogo do São Paulo na Copa do Brasil

O atacante já treina normalmente e deve ser opção do treinador em disputa contra o Manaus...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 19:18

Publicado em 15 de Março de 2022 às 19:18

Artilheiro do São Paulo até o momento, Calleri pode voltar a ser uma boa opção para Rogério Ceni na partida da próxima quarta-feira (16) contra o Manaus, em jogo único e decisivo para o Tricolor na Copa do Brasil. As equipes enfrentarão a segunda fase do campeonato, classificatória para as próximas disputas.Calleri contabilizou, até o momento, dez partidas disputadas, com cinco gols no total, sendo o jogador do São Paulo que mais marcou nesta temporada. Porém, o camisa 9 do Tricolor paulista não esteve presente na última disputa, contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Paulista. O atacante ficou de fora do jogo após sentir dores na panturrilha direita.Porém, o argentino treinou normalmente junto ao resto da equipe nesta terça-feira (14), no CT da Barra Funda, em último treino que precede o jogo de quarta-feira. Com isso, o jogador se coloca a disposição de Rogério Ceni.TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosO São Paulo busca título inédito na Copa do Brasil. Em jogo único, caso empate com o Manaus, a disputa será direcionada para os pênaltis. A partida será no Estádio do Morumbi, às 21h30.
Crédito: CalleridevevoltaraseropçãodeCenicontraManaus(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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