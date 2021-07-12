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Bruno Gomes é julgado e condenado a um jogo de suspensão. Como já cumpriu, poderá voltar ao Vasco

Volante cruz-maltino recebeu cartões em vermelhos em duas partidas seguidas que disputou. O julgamento da vez foi pelo ocorrido contra o Cruzeiro...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 16:35
Crédito: Bruno Gomes viu dois cartões vermelhos nos dois últimos jogos que disputou (Rafael Ribeiro / Vasco
O volante Bruno Gomes está liberado para voltar ao time do Vasco. Julgado nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Cruzeiro, o meio-campista pegou pena de um jogo, já cumprido. Assim, o risco de ele ser desfalque contra o Coritiba por este motivo não existe mais.O jogo contra a equipe paranaense, pela Série B do Campeonato Brasileiro, é nesta terça-feira. Ainda não há definição sobre a presença dele na delegação. Contra o Sampaio Corrêa, na última sexta, ele foi ausência, mas porque a comissão técnica optou por "preservá-lo".
Após a expulsão contra o Cruzeiro, Bruno Gomes cumpriu a suspensão automática, retornou ao time, mas foi expulso com cinco minutos do jogo contra o Goiás. Ele poderia ter atuado contra a equipe maranhense.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Aos 20 anos e profissional desde o segundo semestre de 2019, Bruno é elogiado pela capacidade técnica aliada ao poder de marcação. Por outro lado, em 54 partidas como profissional, acumula 15 cartões amarelos e três vermelhos.

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