Bruno Gomes é julgado e condenado a um jogo de suspensão. Como já cumpriu, poderá voltar ao Vasco

O volante Bruno Gomes está liberado para voltar ao time do Vasco. Julgado nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Cruzeiro, o meio-campista pegou pena de um jogo, já cumprido. Assim, o risco de ele ser desfalque contra o Coritiba por este motivo não existe mais.O jogo contra a equipe paranaense, pela Série B do Campeonato Brasileiro, é nesta terça-feira. Ainda não há definição sobre a presença dele na delegação. Contra o Sampaio Corrêa, na última sexta, ele foi ausência, mas porque a comissão técnica optou por "preservá-lo".