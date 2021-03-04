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futebol

Bruno Fernandes deve ganhar aumento salarial no United

Jogador português pode passar a ser o quinto jogador mais bem pago do time de Solskjaer. Aumento seria uma forma de recompensar as boas atuações do meio-campista...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 12:14

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 12:14
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O Manchester United está próximo de aumentar o salário de Bruno Fernandes, que deve ganhar cerca de 200 mil libras (R$ 1,6 milhão) semanais, segundo o “The Sun”. Com isso, o português pode passar a ser o quinto atleta mais bem pago do clube após ser um dos principais destaques da equipe desde que foi contratado em 2020.A importância do meio-campista no time é tão grande que o técnico Solskjaer declarou que não pretende ceder o camisa 18 para a seleção portuguesa para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Caso o atleta sirva seu país, teria que ficar 10 dias isolado ao retornar à Inglaterra e poderia perder até três partidas dos Red Devils.
> Veja a tabela da Premier League
Bruno Fernandes foi o principal nome na reta final da última Premier League e foi o grande responsável por fazer o time de Old Trafford disputar a Champions League nesta temporada. Na atual campanha, o meia possui 18 gols e 12 assistências, apesar da recente queda de desempenho nas últimas partidas.

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