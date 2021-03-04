Bruno Fernandes deve ganhar aumento salarial no United

O Manchester United está próximo de aumentar o salário de Bruno Fernandes, que deve ganhar cerca de 200 mil libras (R$ 1,6 milhão) semanais, segundo o “The Sun”. Com isso, o português pode passar a ser o quinto atleta mais bem pago do clube após ser um dos principais destaques da equipe desde que foi contratado em 2020.A importância do meio-campista no time é tão grande que o técnico Solskjaer declarou que não pretende ceder o camisa 18 para a seleção portuguesa para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Caso o atleta sirva seu país, teria que ficar 10 dias isolado ao retornar à Inglaterra e poderia perder até três partidas dos Red Devils.