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Futebol

Botafogo vai fazer pré-temporada no Espírito Santo pela terceira vez

Alvinegro realizará preparação para temporada 2020 em Domingo Martins. Cidade já recebeu a equipe em 2016 e 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 18:09

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 18:09

Botafogo treinou no China Park em 2016 e 2017 Crédito: Lance
O Botafogo já tem data para voltar ao Espírito Santo. Em janeiro de 2020, o Alvinegro vai realizar sua preparação para a temporada no CT do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, Região Serrana do Estada. Esta será a terceira vez que o local recebe o elenco Alvinegro. As pré-temporadas de 2016 e 2017 também foram realizadas na charmosa cidade.  

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O China Park fica a 70 km de Vitória. A distância favorece isolamento e tranquilidade para que Alberto Valentim trabalhe o grupo visando, inicialmente, a disputa do Campeonato Carioca. As instalações contam com um campo de dimensões 105m x 68m, padrão da Fifa. 
No ano passado, o Botafogo voltaria a Domingo Martins antes do início do campeonato, mas cancelou na véspera da viagem. O clube destacou que 'problemas logísticos e operacionais' cancelaram a excursão.

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