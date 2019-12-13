Botafogo vai fazer pré-temporada no Espírito Santo pela terceira vez

O Botafogo já tem data para voltar ao Espírito Santo. Em janeiro de 2020, o Alvinegro vai realizar sua preparação para a temporada no CT do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, Região Serrana do Estada. Esta será a terceira vez que o local recebe o elenco Alvinegro. As pré-temporadas de 2016 e 2017 também foram realizadas na charmosa cidade.
O China Park fica a 70 km de Vitória. A distância favorece isolamento e tranquilidade para que Alberto Valentim trabalhe o grupo visando, inicialmente, a disputa do Campeonato Carioca. As instalações contam com um campo de dimensões 105m x 68m, padrão da Fifa.
No ano passado, o Botafogo voltaria a Domingo Martins antes do início do campeonato, mas cancelou na véspera da viagem. O clube destacou que 'problemas logísticos e operacionais' cancelaram a excursão.