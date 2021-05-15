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Auxiliar de Abel Ferreira elogia Dudu e comemora classificação do Palmeiras no Paulista

João Martins desconversou sobre volta do camisa 7, mas destacou a qualidade do jogador
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LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 22:58

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 22:58

Crédito: Reprodução
Após a vitória do Palmeiras nesta sexta-feira (14), João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva substituindo mais uma vez o técnico do Verdão. O assistente comentou sobre a classificação do clube para a próxima fase do Paulista e opinou sobre Dudu, que pode retornar caso o Al-Duhail, do Qatar, não efetive a opção de compra até o final deste sábado (15).
– Todos conhecem o Dudu. Sabemos que é um excelente jogador. Agora, esta situação não cabe a nós. O que acontecer, irá acontecer. Não somos nós que decidimos. Vamos esperar – declarou João.
>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Rony e Luiz Adriano entram para decidir vaga ao Palmeiras
O auxiliar também elogiou a equipe do Red Bull Bragantino e comemorou o fato de o Alviverde avançar de fase depois de ficar muito próximo da eliminação ainda na fase de grupos do Estadual.
– Sabíamos que teríamos um jogo muito, muito, muito difícil contra uma equipe muito boa. Joga bem, sabe o que fazer em campo. Era o jogo mais difícil das quartas e estamos contentes por passar de fase.
– Quando o nosso trabalho dá resultados, todos ficam contentes. Mas as regras entre nós estavam claras desde o início. Ficamos felizes por avançar mais um patamar nessa competição – celebrou.Além disso, ele analisou a atuação de Lucas Lima, que teve uma função tática importante na partida de hoje. João Martins parabenizou o jogador pelo jogo e afirmou que o meia teve um bom rendimento em campo.
– Quando o jogador está de mente aberta pra fazer o que pedimos e evoluir, muitas vezes não consegue, mas tenta. O Lucas foi um caso. Pedimos e deu tudo o que tinha. Quando o jogador tem vontade, as coisas acontecem. O Lucas tem uma caraterística muito boa com a bola. Como vê o jogo, define, passa e constrói. Não vai defender como o Rocha. A única coisa que pedimos foi sacrifício na função. Teve rendimento muito bom e estamos contentes - concluiu.
O Palmeiras volta a campo ainda neste fim de semana pelas semifinais do Paulista com adversário indefinido até o momento. Depois da partida pelo estadual, o time enfrenta o Defensa y Justicia na terça-feira (18) às 19h15, no Allianz Parque, já estando classificado em primeiro lugar no Grupo A da Libertadores.

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