Auxiliar de Abel Ferreira elogia Dudu e comemora classificação do Palmeiras no Paulista

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Após a vitória do Palmeiras nesta sexta-feira (14), João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva substituindo mais uma vez o técnico do Verdão. O assistente comentou sobre a classificação do clube para a próxima fase do Paulista e opinou sobre Dudu, que pode retornar caso o Al-Duhail, do Qatar, não efetive a opção de compra até o final deste sábado (15).

– Todos conhecem o Dudu. Sabemos que é um excelente jogador. Agora, esta situação não cabe a nós. O que acontecer, irá acontecer. Não somos nós que decidimos. Vamos esperar – declarou João.

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O auxiliar também elogiou a equipe do Red Bull Bragantino e comemorou o fato de o Alviverde avançar de fase depois de ficar muito próximo da eliminação ainda na fase de grupos do Estadual.

– Sabíamos que teríamos um jogo muito, muito, muito difícil contra uma equipe muito boa. Joga bem, sabe o que fazer em campo. Era o jogo mais difícil das quartas e estamos contentes por passar de fase.

– Quando o nosso trabalho dá resultados, todos ficam contentes. Mas as regras entre nós estavam claras desde o início. Ficamos felizes por avançar mais um patamar nessa competição – celebrou.Além disso, ele analisou a atuação de Lucas Lima, que teve uma função tática importante na partida de hoje. João Martins parabenizou o jogador pelo jogo e afirmou que o meia teve um bom rendimento em campo.

– Quando o jogador está de mente aberta pra fazer o que pedimos e evoluir, muitas vezes não consegue, mas tenta. O Lucas foi um caso. Pedimos e deu tudo o que tinha. Quando o jogador tem vontade, as coisas acontecem. O Lucas tem uma caraterística muito boa com a bola. Como vê o jogo, define, passa e constrói. Não vai defender como o Rocha. A única coisa que pedimos foi sacrifício na função. Teve rendimento muito bom e estamos contentes - concluiu.