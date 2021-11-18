Atlético-MG fecha naming rights de camarotes da Arena MRV com gigante do setor de aço

A ArcelorMittal, líder global no mercado de aço, está presente em um dos mais modernos projetos de arquitetura em andamento no país. No ano em que completa 100 anos de aços longos no Brasil, a produtora de aço assina nesta quinta-feira, dia 18.11, parceria com a Arena MRV, uma das grandes obras particulares atualmente no Brasil, que está sendo erguida na região Oeste de Belo Horizonte, para ser a casa do Atlético Mineiro.

Além de assinar como ArcelorMittal: Aço Oficial da Arena MRV, tendo em vista que os produtos da empresa estão presentes desde a fundação da obra, a ArcelorMittal terá o sector naming rights de todo andar com camarotes e lounges da arena multiuso que tem a ambição de ser a mais tecnológica da América Latina. “De grandes a pequenas obras, estamos presentes na vida dos brasileiros há 100 anos. Estamos orgulhosos de participar desse projeto que será referência para o setor de cultura, eventos e esporte em Minas Gerais e no Brasil”,explica Jefferson De Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO de Longos LATAM e Mineração Brasil.

O aço ArcelorMittal, está sendo empregado diretamente na construção da Arena MRV, nas fundações, estruturas de sustentação e nas grandes peças pré-fabricadas em concreto armado e protendido da estrutura, da esplanada e do estacionamento, e nas estruturas metálicas da cobertura e dos pórticos das arquibancadas.

A Arena MRV é uma arena multiuso, com capacidade para 46 mil pessoas, e alinhada aos conceitos mundiais modernos para grandes construções esportivas. Desde 2020, o estádio está sendo erguido em uma área de 128 mil m² e contará com 40 bares, 2.333 vagas de estacionamento, 80 camarotes e uma esplanada com 46 mil m². -A Arena MRV nasce para iniciar uma nova era no futebol e no setor de eventos de Minas Gerais e com a ambição de ser a arena mais tecnológica da América Latina. Estamos muito satisfeitos com essa parceria fechada com a ArcelorMittal e continuamos sempre em busca de novas oportunidades de patrocínios-destaca Bruno Muzzi, CEO da Arena MRV.

-Da mesma forma que participamos da construção de Brasília, do Memorial da América Latina e da Ponte Rio-Niterói, agora temos nosso aço por dentro desse empreendimento que vai revolucionar o segmento de entretenimento e esportes em Minas e no Brasil. Nada mais verdadeiro do que consolidar que somos o fornecedor oficial de aço-afirma Paula Harraca, presidente da Fundação ArcelorMittal e diretora de Estratégia, ESG, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal.

Para além do fornecimento de aço para a construção e reforma de estádios no país, a ArcelorMittal mantém forte relação com o esporte e cultura no estado. A empresa é a maior incentivadora do esporte em Minas Gerais, com mais de 30 mil mineiros beneficiados nos programas realizados pela Fundação ArcelorMittal, por meio de investimentos e aplicação de incentivos fiscais. “São cerca de R$ 20 milhões já destinados à formação de atletas de base no estado, a partir da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais”, destaca Harraca.

Case de Branding

A parceria com a Arena MRV tem início com o fornecimento de soluções em aço para a construção do estádio. E foi amplificada com o sector namingrights de uma empresa que está presente desde o projeto da obra e vai permanecer em suas estruturas.

Parte da DC Set Group, a LivePark é a primeira empresa do Brasil focada em venues e projetos especiais ligados a esporte e entretenimento. A empresa lidera o consórcio Reserva Paulista, que venceu a licitação para a operação do Zoológico e Jardim Botânico de São Paulo, também é sócia do QualiStage, nova casa de espetáculos do Rio de Janeiro. Na Arena MRV, a LivePark é responsável pelo planejamento e operação dos eventos inaugurais, além de desenvolver as propriedades de patrocínio, como o Sector Naming Rights, e sua comercialização. “A presença da ArcelorMittal na Arena MRV é um marco pois, pela primeira vez no país, uma empresa desse importante segmento marca presença de forma diferenciada em uma arena multiuso'', diz Rogério Dezembro, CEO da LivePark.

-A possibilidade de customização da proposta inicial, conduzida em conjunto pelas equipes da LivePark, Arena MRV e ArcelorMittal, criou uma série de possibilidades de exposição de marca e de capitalização junto a diferentes perfis de público. E a ativação começa muito antes da inauguração da arena, ainda durante a obra e, claro, nos anos seguintes com a operação do estádio- complementa Cristiano Cunha, gerente geral de Comunicação da ArcelorMittal.