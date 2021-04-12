Artilheiro do CRB em 2021, Lucão comemora boa fase com a camisa do Galo

Principal nome do CRB nesta temporada e vivendo uma fase iluminada, o atacante Lucão, artilheiro da equipe em 2021, comemorou muito o bom momento com a camisa do Galo na temporada. Feliz com essa evolução, o jogador falou sobre o trabalho forte que tem feito durante o dia a dia e a evolução que teve nas últimas semanas.- O que tem acontecido comigo é consequência de um trabalho muito forte e sério que tenho feito desde o início da temporada. Venho me dedicando ao máximo para ajudar o CRB dentro e fora de campo. Os gols têm saído muito por conta disso e da confiança que todos têm depositado em mim. Estou muito focado - comentou o artilheiro da equipe alagoana em 2021.