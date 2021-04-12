Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Artilheiro do CRB em 2021, Lucão comemora boa fase com a camisa do Galo

Atacante vem se destacando em atuações pelo clube alagoano e é peça fundamental no esquema da equipe para buscar as vitórias...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 14:32
Crédito: Divulgação / CRB
Principal nome do CRB nesta temporada e vivendo uma fase iluminada, o atacante Lucão, artilheiro da equipe em 2021, comemorou muito o bom momento com a camisa do Galo na temporada. Feliz com essa evolução, o jogador falou sobre o trabalho forte que tem feito durante o dia a dia e a evolução que teve nas últimas semanas.- O que tem acontecido comigo é consequência de um trabalho muito forte e sério que tenho feito desde o início da temporada. Venho me dedicando ao máximo para ajudar o CRB dentro e fora de campo. Os gols têm saído muito por conta disso e da confiança que todos têm depositado em mim. Estou muito focado - comentou o artilheiro da equipe alagoana em 2021.
O jogador elogiou o alvirrubro e pediu intensidade da equipe na sequência da temporada para que o clube chegue longe nas competições que disputa.- Estamos trabalhando muito para que a equipe cresça de produção nestas próximas semanas. O grupo vem se dedicando muito para melhorar seu desempenho em campo. Estamos no caminho certo para isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados