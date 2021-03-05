Arthur estreia no Fluminense e se torna o mais jovem a jogar pelo clube

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ao entrar em campo aos 32 minutos do segundo tempo na derrota por 2 a 1 para o Resende, no Maracanã, o meia Arthur já entrou para a história do Fluminense. O jogador se tornou o mais jovem a vestir a camisa do Tricolor na era profissional, desde 1933. A estatística é do historiador João Boltshauser, especialista na história do Flu.

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Com 16 anos e oito dias, Arthur supera Miguel, titular nesta quinta. Quando subiu ao profissional em 2019, o jovem estreou com 16 anos e 71 dias, contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil. Antes dele, o recorde anterior era de 1965 e pertencia ao atacante Walmir, com 16 anos e 199 dias, e durou 54 anos.

- Muito feliz por ser o mais jovem, mas fico triste pela derrota. Tenho certeza que vamos corrigir os erros e conquistar a vitória contra a Portuguesa. É um sonho realizado, lembrei de tudo que passei. Batalhei por esse momento. Só tenho que agradecer a Deus, minha família e ao professor pela oportunidade. Não imaginava estrear tão jovem, mas trabalhei para chegar. Agora é continuar trabalhando para colher coisas boas - afirmou, após a partida.

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