Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após vitória, Flamengo trabalha no Ninho de olho no Flu; veja imagens!

Elenco rubro-negro trabalhou no CT neste domingo visando o jogo de quarta, no Maracanã...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 13:35
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Não há tempo para descanso. Horas depois de vencer o Fortaleza no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT na manhã deste domingo e realizou a primeira atividade visando o clássico de quarta, contra o Fluminense. Confira as imagens divulgadas pelo clube abaixo.O Fla-Flu será disputado às 21h30 e o time de Domènec Torrent, como visitante, buscará a quarta vitória consecutiva. O treinador realizará novas mudanças no time titular - seguindo com o rodízio que considera fundamental para os atletas manterem o bom desempenho físico e técnico. Depois de iniciar o jogo contra o Fortaleza entre os reservas, Gabriel Barbosa deve retornar aos 11 iniciais.Na atividade desta manhã, os titulares diante do Fortaleza realizaram trabalho regenerativo enquanto os demais, como Diego Ribas e Gabigol, trabalharam no gramado. Pedro Rocha, que deixou o jogo com dores na coxa esquerda, passou por uma reavaliação junto ao departamento médico, mas o clube ainda não informou sobre a condição do atleta que havia entrado na etapa final do jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados