Após "não" ao Tottenham, Özil se aproxima de saída do Arsenal e de acerto com clube turco

Após sete temporadas, a passagem de Mesut Özil pelo Arsenal está próxima de um fim. Fora dos planos de Mikel Arteta e sem atuar desde março, o meia alemão tem apenas mais seis meses de contrato com o clube inglês e tem um provável destino: a Turquia. De acordo com informações do "Blid", o atleta de 32 anos já se reuniu com dirigentes do Fenerbahçe e alcançou um pré-acordo.Ainda segundo o veículo alemão, a transferência só seria possível na janela de verão europeu, a partir de julho de 2021, quando termina o contrato de Özil com o Arsenal. Além disso, o meia precisaria reduzir seu salário semanal em 220 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão).