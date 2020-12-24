Após "não" ao Tottenham, Özil se aproxima de saída do Arsenal e de acerto com clube turco

Após sete temporadas, a passagem de Mesut Özil pelo Arsenal está próxima de um fim. Fora dos planos de Mikel Arteta e sem atuar desde março, o meia alemão tem apenas mais seis meses de contrato com o clube inglês e tem um provável destino: a Turquia. De acordo com informações do "Blid", o atleta de 32 anos já se reuniu com dirigentes do Fenerbahçe e alcançou um pré-acordo.Ainda segundo o veículo alemão, a transferência só seria possível na janela de verão europeu, a partir de julho de 2021, quando termina o contrato de Özil com o Arsenal. Além disso, o meia precisaria reduzir seu salário semanal em 220 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão).
A notícia chega em um momento ruim do Arsenal na temporada. O clube está em 15º no Inglês, a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. Sem estar inscrito em nenhuma competição, Özil respondeu algumas perguntas de fãs nas redes sociais, nesta quarta-feira. Em uma delas, foi questionado se jogaria pelo Tottenham, o maior rival dos Gunners, e a resposta foi clara: "Não". Após passagem de destaque pelo Real Madrid, Mesut Özil chegou ao Arsenal em 2013 com status de virar o símbolo da equipe. Desde então, disputou 254 partidas pelo clube londrino, marcando 44 gols e dando 77 assistências. Durante esse período, conquistou quatro vezes a Copa da Inglaterra e três vezes a Supercopa inglesa.