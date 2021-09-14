Acabou! Fluminense confirma rescisão de Nene, que vai assinar com o Vasco

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

O meia Nene não é mais jogador do Fluminense. Nesta terça-feira, o clube oficializou a rescisão de contrato do atleta, que está de saída para acertar o retorno ao Vasco. O contrato dele era válido apenas até o fim de dezembro deste ano. Em nota, o Tricolor desejou sucesso e agradeceu pelos "ótimos momentos e os gols marcados".

A última partida de Nene pelo Flu foi contra a Chapecoense, em Chapecó, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando foi reserva. Ele não participou do treinamento desta terça-feira e foi ao CT Carlos Castilho apenas para se despedir dos companheiros, que viajaram para Belo Horizonte nesta tarde.

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Nene vinha sem espaço nos últimos meses. A renovação no final desde ano era vista como incerta e até improvável, com o término do vínculo sendo antecipado. No Fluminense, o meia foi o artilheiro do time em 2020, com 20 gols e deu sete assistências. Na atual temporada, ele é o líder em passes para gol, com seis, e balançou a rede cinco vezes. No entanto, já vinha perdendo espaço com Roger e foi reserva de Marcão.

No Vasco, Nene liderou um time que quase conseguiu fazer da reação histórica a manutenção na primeira divisão em 2015. Depois participou da temporada de retorno à Série A, em 2016. Confirmada a volta a São Januário, terá papel de guiar o meio-campo em outra arrancada, esta para o acesso. VEJA A NOTA COMPLETA:

"Fluminense e Nene chegaram a um acordo para rescindir, de forma amigável, o contrato que se encerraria em dezembro de 2021. O meia atuou por 118 jogos com a camisa tricolor e marcou 28 gols. Sua última participação foi contra a Chapecoense, em Chapecó, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.