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futebol

Acabou! Fluminense confirma rescisão de Nene, que vai assinar com o Vasco

Meia acertou os últimos detalhes nesta terça-feira e será jogador do Cruz-Maltino pelos próximos meses; jogador foi ao CT se despedir...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 17:54
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O meia Nene não é mais jogador do Fluminense. Nesta terça-feira, o clube oficializou a rescisão de contrato do atleta, que está de saída para acertar o retorno ao Vasco. O contrato dele era válido apenas até o fim de dezembro deste ano. Em nota, o Tricolor desejou sucesso e agradeceu pelos "ótimos momentos e os gols marcados".
A última partida de Nene pelo Flu foi contra a Chapecoense, em Chapecó, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando foi reserva. Ele não participou do treinamento desta terça-feira e foi ao CT Carlos Castilho apenas para se despedir dos companheiros, que viajaram para Belo Horizonte nesta tarde.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
Nene vinha sem espaço nos últimos meses. A renovação no final desde ano era vista como incerta e até improvável, com o término do vínculo sendo antecipado. No Fluminense, o meia foi o artilheiro do time em 2020, com 20 gols e deu sete assistências. Na atual temporada, ele é o líder em passes para gol, com seis, e balançou a rede cinco vezes. No entanto, já vinha perdendo espaço com Roger e foi reserva de Marcão.
No Vasco, Nene liderou um time que quase conseguiu fazer da reação histórica a manutenção na primeira divisão em 2015. Depois participou da temporada de retorno à Série A, em 2016. Confirmada a volta a São Januário, terá papel de guiar o meio-campo em outra arrancada, esta para o acesso. VEJA A NOTA COMPLETA:
"Fluminense e Nene chegaram a um acordo para rescindir, de forma amigável, o contrato que se encerraria em dezembro de 2021. O meia atuou por 118 jogos com a camisa tricolor e marcou 28 gols. Sua última participação foi contra a Chapecoense, em Chapecó, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O atleta não participou da atividade desta terça e não viajou com o grupo para Belo Horizonte, onde o Fluminense enfrenta o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira. O Fluminense FC agradece os ótimos momentos de Nene pelo clube, os gols marcados e deseja a ele todo o sucesso nos próximos desafios profissionais"

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