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futebol

200 jogos no Flamengo: Diego Alves é homenageado antes da partida contra o Cuiabá

Antes do aquecimento, o goleiro recebeu uma camisa e um quadro de fotos em homenagem a marca conquistada...

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 20:16

LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 20:16
Crédito: Staff Images/Conmebol
Quando entrar em campo na noite deste domingo contra o Cuiabá, Diego Alves alcançará a marca de 200 jogos com a camisa do Flamengo. Por isso, antes do aquecimento, ele recebeu uma camisa e um quadro de fotos em homenagem a marca conquistada.> Andreas, retornos e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o CuiabáAssim, o goleiro será o quarto do atual elenco a alcançar essa marca, tendo ainda no currículo nove títulos no clube que defende desde 2017. Willian Arão, Everton Ribeiro e Diego já ultrapassaram os 200 jogos pelo Fla.
> Veja a tabela do Brasileirão
Ainda vale lembrar que Diego Alves faz parte da "Geração 85", assim como Diego e Filipe Luís. O vínculo do trio se encerra em dezembro, mas já há acordos para as permanências dos três para a próxima temporada. Veja o vídeo da homenagem para Diego Alves:

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