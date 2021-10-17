200 jogos no Flamengo: Diego Alves é homenageado antes da partida contra o Cuiabá

Quando entrar em campo na noite deste domingo contra o Cuiabá, Diego Alves alcançará a marca de 200 jogos com a camisa do Flamengo. Por isso, antes do aquecimento, ele recebeu uma camisa e um quadro de fotos em homenagem a marca conquistada.> Andreas, retornos e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o CuiabáAssim, o goleiro será o quarto do atual elenco a alcançar essa marca, tendo ainda no currículo nove títulos no clube que defende desde 2017. Willian Arão, Everton Ribeiro e Diego já ultrapassaram os 200 jogos pelo Fla.