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Futebol

Real Noroeste abre vantagem, mas cede o empate ao Águia Negra na Série D

Capixabas saíram na frente com Igor Santos e Peixoto, mas viram o adversário igualar o placar. Todos os quatro gols saíram no primeiro tempo da partida

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 19:17
Real Noroeste saiu na frente
Real Noroeste saiu na frente Crédito: Júnior Sapo/ Real Noroeste
Em um jogo eletrizante no primeiro tempo, Águia Negra-MS e Real Noroeste ficaram no empate por 2 a 2 na tarde deste sábado (26), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, em partida válida pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Igor Santos e Peixoto abriram o placar para os capixabas. Gugu e Jonatam foram buscar o empate para o time da casa. Todos os quatro gols saíram na etapa inicial.
Com o resultado, o Real Noroeste subiu para a vice-liderança com quatro pontos em dois jogos. O Águia Negra é o sexto colocado com seis pontos. Os capixabas estão invitos no torneio nacional.

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O merengues capixabas voltam a campo, pela competição naciona,l na próxima quarta-feira (30), para enfrentar o Operário-VG , do Mato Grosso. Já o Águia Negra enfrenta o Goianésia, no mesmo dia, em Goiás.

O JOGO 

O Real Noroeste começou o jogo em ritmo acelerado e dominando a equipe adversária. Essa pressão surtiu efeito nos momentos iniciais da partida. Aos sete minutos, Igor Santos cobrou falta da entrada da área e mando a bola direto para o fundo do gol. Real Noroeste 1 a 0.
Mesmo em vantagem o time capixaba não parou de pressionar. Aos 19 minutos, Ailton desceu pela esquerda, cruzou a bola para a área e livre Peixoto finalizou de cabeça para o fundo da rede. 2 a o para o time capixaba.
Até esse momento, o Águia Negra pouco ameaçava o time do Espírito Santo. Mas aos 25 minutos o panorama começou a mudar. Adriano Luiz fez jogada pela esquerda, limpou o lance e chutou para o gol. A bola bateu na zaga do Real e Gugu aproveitou o rebote e mandou para a rede para diminuir a vantagem. Real 2 a 1.
Animados com o gol, os mandantes foram com tudo para cima dos capixabas. O gol de empate parecia questão de tempo, e foi. Aos 43 minutos, em cobrança de escanteio, Gugu colocou a bola na cabeça de Jonatan que mandou para rede e empatou o jogo. Fim de primeiro tempo eletrizante: 2 a 2.
No segundo tempo, o time da casa teve a melhor chance logo no ínicio. Após um bombardeio do Águia Negra, o goleiro Zé Augusto salvou a equipe capixaba de levar o gol.
No restante do segundo tempo, a situação parecia repetir a etapa inicial, o Real Noroeste foi melhor nos momentos iniciais e o Águia Negra dominou a partida na parte final do jogo. Mas dessa vez, diferente do primeiro tempo, os gol não saíram. Fim de jogo: 2 a 2 em Rio Brilhante.

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