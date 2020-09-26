Real Noroeste abre vantagem, mas cede o empate ao Águia Negra na Série D

Real Noroeste saiu na frente Crédito: Júnior Sapo/ Real Noroeste

Em um jogo eletrizante no primeiro tempo, Águia Negra-MS e Real Noroeste ficaram no empate por 2 a 2 na tarde deste sábado (26), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, em partida válida pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro . Igor Santos e Peixoto abriram o placar para os capixabas. Gugu e Jonatam foram buscar o empate para o time da casa. Todos os quatro gols saíram na etapa inicial.

Com o resultado, o Real Noroeste subiu para a vice-liderança com quatro pontos em dois jogos. O Águia Negra é o sexto colocado com seis pontos. Os capixabas estão invitos no torneio nacional.

O merengues capixabas voltam a campo, pela competição naciona,l na próxima quarta-feira (30), para enfrentar o Operário-VG , do Mato Grosso. Já o Águia Negra enfrenta o Goianésia, no mesmo dia, em Goiás.

O JOGO

O Real Noroeste começou o jogo em ritmo acelerado e dominando a equipe adversária. Essa pressão surtiu efeito nos momentos iniciais da partida. Aos sete minutos, Igor Santos cobrou falta da entrada da área e mando a bola direto para o fundo do gol. Real Noroeste 1 a 0.

Mesmo em vantagem o time capixaba não parou de pressionar. Aos 19 minutos, Ailton desceu pela esquerda, cruzou a bola para a área e livre Peixoto finalizou de cabeça para o fundo da rede. 2 a o para o time capixaba.

Até esse momento, o Águia Negra pouco ameaçava o time do Espírito Santo. Mas aos 25 minutos o panorama começou a mudar. Adriano Luiz fez jogada pela esquerda, limpou o lance e chutou para o gol. A bola bateu na zaga do Real e Gugu aproveitou o rebote e mandou para a rede para diminuir a vantagem. Real 2 a 1.

Animados com o gol, os mandantes foram com tudo para cima dos capixabas. O gol de empate parecia questão de tempo, e foi. Aos 43 minutos, em cobrança de escanteio, Gugu colocou a bola na cabeça de Jonatan que mandou para rede e empatou o jogo. Fim de primeiro tempo eletrizante: 2 a 2.

No segundo tempo, o time da casa teve a melhor chance logo no ínicio. Após um bombardeio do Águia Negra, o goleiro Zé Augusto salvou a equipe capixaba de levar o gol.