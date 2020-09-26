Vitória perde para a Aparecidense e amarga segunda derrota na Série D

Vitória perde por 1 a 0 em casa para a Aparecidense pela Série D Crédito: Daniel Pasti

A fase do Vitória não é mesmo das melhores. O Alvianil perdeu para a Aparecidense por 1 a 0 na tarde deste sábado (26), no Estádio Salvador Costa, em jogo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro . O time capixaba acumulou sua segunda derrota na competição nacional e segue na lanterna do Grupo 5.

O Vitória volta a campo pela competição nacional na próxima quarta-feira (30), para enfrentar o União Rondonópois, no Estádio Luthero Lopes, às 17h. Já a Aparecidense recebe o Goiânia no Estádio da Serrinha, no mesmo dia, às 16h.

O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, a Aparecidense chegou mais perto de abrir o placar, quando o meia Albano acertou a trave esquerda de Harrison, ao pegar um rebote de fora da área. O Vitória, atuando em seus domínios, não fez um bom primeiro tempo, marcou mal e errou muitos passes. Ainda sim teve um lance contestado pelos jogadores, que o meia Edinho caiu dentro da área e o árbitro não marcou o pênalti.

O único gol da partida saiu no segundo tempo, após uma blitz do time goiano e uma série de passes errados dos capixabas. Em uma bola que sobrou na direita, Uederson cruzou e Gladstone apenas desviou de cabeça. Dentro da área, Negueba recebeu, chutou em cima de Cássio e pegou o próprio rebote para garantir a vitória do Camaleão.