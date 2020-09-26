Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Vitória perde para a Aparecidense e amarga segunda derrota na Série D

Alvianil de Bento Ferreira teve mais uma atuação muito ruim e já liga o sinal de alerta na competição nacional

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 17:23
Lances de Vitória x Aparecidense, pela Série D do campeonato Brasileiro
Vitória perde por 1 a 0 em casa para a Aparecidense pela Série D Crédito: Daniel Pasti
A fase do Vitória não é mesmo das melhores. O Alvianil perdeu para a Aparecidense por 1 a 0 na tarde deste sábado (26), no Estádio Salvador Costa, em jogo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O time capixaba acumulou sua segunda derrota na competição nacional e segue na lanterna do Grupo 5. 
O Vitória volta a campo pela competição nacional na próxima quarta-feira (30), para enfrentar o União Rondonópois, no Estádio Luthero Lopes, às 17h. Já a Aparecidense recebe o Goiânia no Estádio da Serrinha,  no mesmo dia, às 16h.

Veja Também

Vitória e Real Noroeste têm o desafio de tirar o futebol capixaba da Série D

Real Noroeste avança na Série D, mas precisa melhorar para a fase de grupos

O JOGO 

Mesmo jogando fora de casa, a Aparecidense chegou mais perto de abrir o placar, quando o meia Albano acertou a trave esquerda de Harrison, ao pegar um rebote de fora da área. O Vitória, atuando em seus domínios, não fez um bom primeiro tempo, marcou mal e errou muitos passes. Ainda sim teve um lance contestado pelos jogadores, que o meia Edinho caiu dentro da área e o árbitro não marcou o pênalti.
O único gol da partida saiu no segundo tempo, após uma blitz do time goiano e uma série de passes errados dos capixabas. Em uma bola que sobrou na direita, Uederson cruzou e Gladstone apenas desviou de cabeça. Dentro da área, Negueba recebeu, chutou em cima de Cássio e pegou o próprio rebote para garantir a vitória do Camaleão. 
Durante todo o jogo, o Vitória teve muita dificuldade no setor de criação. Algo que vai dar muito trabalho para o técnico Rodrigo Fonseca corrigir. Na reta final, o Alvianil tentou sufocar o rival, mas não teve sucesso em ao menos chegar ao empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados