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Em Nova Venécia

Assistente do ES volta ao local onde foi agredida por ex-técnico da Desportiva

No próximo domingo (17), a bandeirinha Marcielly Netto está escalada para a primeira partida da história do clube veneciano na 4ª divisão nacional; jogo terá ação de combate à violência contra as mulheres

Publicado em 

13 abr 2022 às 09:02

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 09:02

Futebol capixaba
Marcielly Netto voltará, uma semana depois de ser agredida, ao estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia Crédito: Arquivo pessoal
Em nota oficial publicada após a vitória, por 3 a 1, sobre a Desportiva Ferroviária, o Nova Venécia condenou a agressão do técnico Rafael Soriano contra a árbitra assistente Marcielly Netto. No próximo domingo, dia 17, Marcielly Netto retornará ao estádio Zenor Pedrosa Rocha, onde o Leão do Norte planeja fazer uma homenagem a profissional de arbitragem, na estreia do clube na Série D do Campeonato Brasileiro 2022. 
A polêmica ganhou destaque entre os 1467 torcedores presentes no estádio e nas redes sociais. Por isso, "para que atos como esse nunca mais aconteçam”, o Nova Venécia planeja realizar ações de combate à violência contra as mulheres.

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O diretor de futebol do Nova Venécia, Lucian Barros não detalhou os movimentos que serão feitos pelo clube, mas defendeu a trajetória Marcielly Netto, que é árbitra assistente do quadro CBF desde 2019 e irá compor o trio de arbitragem no jogo contra o Bahia de Feira.
"O que de mais importante podemos fazer para apoiar a Marcielly é nos posicionar ao seu lado no caso que aconteceu ontem. O clube repudia qualquer tipo de agressão, especialmente contra uma mulher no exercício da profissão. É algo que já deveria ter se acabado há muito tempo. Ela é uma profissional exemplar, não por acaso é uma árbitra da CBF, por isso se credenciou para estar em grandes jogos. O que nós planejamos são algumas ações de conscientização a respeito da violência contra a mulher e deveremos executar nos próximos dias em campo e em nossas redes sociais", declarou. 
No confronto de ida das quartas de final, no Engenheiro Araripe, Desportiva Ferroviária e Nova Venécia já haviam feito um jogo tenso que terminou em confusão nas arquibancadas. Em meio às turbulências, dentro de campo, o Leão do Norte se manteve invicto no Campeonato Capixaba 2022.
Nova Venécia
Lucian Barros, diretor de futebol do Nova Venécia Crédito: Samuel Gomes/NVFC
Mais uma vez com a vitória manchada por cenas lamentáveis, o Nova Venécia alcança a semifinal do torneio em sua primeira participação.
"Comemoramos o que tínhamos para comemorar e hoje (segunda-feira) já foi volta ao trabalho para o jogo de quarta. Contudo, é claro, um fato tão feio como esse acaba tirando o foco do que deveria ser o mais importante, que é o futebol, e leva para algo que não deveria acontecer dentro de um campo, que é a violência e a agressão.

IMAGEM DO CLUBE

A repercussão tomou dimensão nacional e, assim como outros clubes capixabas, o Nova Venécia imediatamente se posicionou após a agressão sofrida pela auxiliar. A fim de manter a integridade e a imagem positiva construída nos últimos meses, o clube veneciano, que presenciou o ocorrido, conteve potenciais crises e saiu praticamente ileso.
"Nós nunca incentivamos esse tipo de comportamento em nada tem a ver com nenhuma atitude do nosso clube, jogadores, torcida, direção, etc. Foi um momento de descontrole do Soriano que é quem precisa responder pelo que fez. Nós sempre prezamos pelo comportamento adequado de todos os nosso profissionais com relação à arbitragem, a agressão não veio de nenhum dos nossos funcionários, portanto não há motivo para que isso reflita no Nova Venécia. Até porque nos posicionamos ao lado da vítima desde o início e prestamos todo apoio", disse o dirigente.
Com informações de Vitor Nicchio, do ge

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