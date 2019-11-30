Fluminense visita o lanterna para consolidar sobrevivência na elite

Fluminense Crédito: Lucas Mercon

Fluminense enfrenta o Avaí neste domingo (1º), às 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em duelo que pode consolidá-lo na elite do futebol brasileiro em 2020. A equipe tricolor ainda está na luta contra o rebaixamento, mas vive boa fase com vitórias nas últimas duas rodadas.

Caso conquiste o terceiro triunfo seguido, o Fluminense poderá ficar livre da degola até mesmo nesta 36ª rodada. Para isso, basta que o Cruzeiro não vença o Vasco fora de casa ou que o Ceará não derrote o Athletico-PR no Castelão. O time tricolor chega a esse momento decisivo com 41 pontos, contra 37 dos cearenses e 36 dos mineiros.

Ou seja, para um time que rodeou a zona de rebaixamento durante todo o campeonato, a situação parece cômoda. Para completar, o Fluminense enfrenta um adversário que não vence há 15 rodadas -13 derrotas e dois empates. O Avaí ganhou pela última vez no dia 23 de setembro -2x1 sobre o Atlético-MG.

Caso a permanência na Série A não ocorra nesta rodada, o Fluminense ainda teria mais duas chances para garantir -enfrentará o Fortaleza em casa e o Corinthians no Itaquerão.

Diante do Avái, o técnico Marcão terá alguns problemas para definir a escalação. O armador Paulo Henrique Ganso e o volante Aírton se machucaram na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. O zagueiro Digão e o volante Daniel também não poderão atuar por terem recebido terceiro cartão amarelo.

Em compensação, Yuri retorna de suspensão e deve ocupar uma das vagas abertas no meio-campo. Dodi e Nenê devem ser os outros beneficiados. Na defesa, Frazan deve ser o escolhido para formar a dupla de zaga com Nino.

Do lado catarinense, não há muito o que projetar para o atual campeonato. Com apenas 18 pontos em 35 partidas, o Avaí tenta apenas quebrar um longo jejum de vitórias. A equipe vem de derrota por 3 a 0 para o Corinthians e não marcou nenhum gol nas últimas quatro partidas.

AVAÍ

Vladimir; Lourenço, Kunde, Marquinhos Silva, Igor Fernandes; Luanderson, Wesley, Richard Franco, João Paulo (Caio Paulista); Jonathan, Vinícius Araújo. T.: Evando Camillato

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Frazan, Caio Henrique; Yuri, Dodi, Allan, Nenê; Yony González, João Pedro. T.: Marcão

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Daniel Nobre Bins (RS)