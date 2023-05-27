Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Estação Esporte: prazo de inscrição chega ao fim, mas atividades são livres em todas as sedes
Todo mundo vira atleta

Estação Esporte: prazo de inscrição chega ao fim, mas atividades são livres em todas as sedes

Basta chegar aos pontos de atividades em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica para participar das 24 horas de atividades gratuitas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

27 mai 2023 às 00:20

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 00:20

Estação Esporte abre as programações oficiais no dia 27 de maio
Estação Esporte abre as programações oficiais no dia 27 de maio Crédito: Rede Gazeta
Após muitas inscrições confirmadas para as 24 horas de atividades esportivas de forma 100% gratuita em VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica, a primeira edição do Estação Esporte está com as inscrições encerradas. O prazo se encerrou na noite desta sexta-feira (26).
O evento acontece a partir deste sábado (27) na Grande Vitória para fomentar o esporte capixaba e incentivar a prática esportivas. Mas se você não conseguiu garantir a sua inscrição por meio de nosso site, não desanime! O Estação tem espaço para todos, e as portas estarão abertas em todas as sedes do evento, para que ninguém fique de fora dessa festa do esporte.
Ou seja, mesmo que você não tenha se cadastrado por meio do formulário de inscrição, pode ficar à vontade para contemplar as atividades.
Em todas as sedes, atividades esportivas serão realizadas para a participação do público geral, além de torneios de handebol, vôlei e futsal, por exemplo.

Onde o Estação Esporte vai acontecer?

  • Vitória - Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira
  • Vila Velha - Estação Cidadania de Ilha das Flores
  • Serra - Estação Cidadania e Cultura de Novo Porto Canoa
  • Cariacica - Estação Cidadania e Cultura de Itacibá

Como conferir a programação completa?

Além do Instagram @estacaoesportees, a programação do Estação Esporte pode ser conferida nas matérias abaixo:

PROGRAMAÇÃO ESTAÇÃO ESPORTE

Confira a programação com 24 horas de atividades do Estação Esporte

Confira a programação do Estação Esporte em Vitória

Confira a programação do Estação Esporte em Vila Velha

Confira a programação do Estação Esporte na Serra

Confira a programação do Estação Esporte em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Esportes Grande Vitória Serra Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados