Estação Esporte: prazo de inscrição chega ao fim, mas atividades são livres em todas as sedes

Após muitas inscrições confirmadas para as 24 horas de atividades esportivas de forma 100% gratuita em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, a primeira edição do Estação Esporte está com as inscrições encerradas. O prazo se encerrou na noite desta sexta-feira (26).
O evento acontece a partir deste sábado (27) na Grande Vitória para fomentar o esporte capixaba e incentivar a prática esportivas. Mas se você não conseguiu garantir a sua inscrição por meio de nosso site, não desanime! O Estação tem espaço para todos, e as portas estarão abertas em todas as sedes do evento, para que ninguém fique de fora dessa festa do esporte.
Ou seja, mesmo que você não tenha se cadastrado por meio do formulário de inscrição, pode ficar à vontade para contemplar as atividades.
Em todas as sedes, atividades esportivas serão realizadas para a participação do público geral, além de torneios de handebol, vôlei e futsal, por exemplo.
Onde o Estação Esporte vai acontecer?
- Vitória - Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira
- Vila Velha - Estação Cidadania de Ilha das Flores
- Serra - Estação Cidadania e Cultura de Novo Porto Canoa
- Cariacica - Estação Cidadania e Cultura de Itacibá
Como conferir a programação completa?
Além do Instagram @estacaoesportees, a programação do Estação Esporte pode ser conferida nas matérias abaixo: