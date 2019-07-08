Home
Após afastamento por caso Neymar, Mauro Naves deixa a Globo

A empresa divulgou uma nota nesta segunda-feira (08) comunicando que o contrato foi encerrado consensualmente

Agência Folhapress

Publicado em 8 de julho de 2019 às 18:55

 - Atualizado há 6 anos

Mauro Naves e o jogador Neymar Crédito: Reprodução | Instagram

O Grupo Globo informou nesta segunda-feira (08) que o jornalista Mauro Naves, de 59 anos, não trabalha mais na empresa. Em junho, ele já havia sido afastado após a emissora divulgar que ele teria tido atitudes que contrariam "a expectativa da empresa sobre a conduta dos jornalistas".

"O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração", afirma a nota de desligamento divulgada pela emissora.

O motivo do afastamento em junho, segundo a Globo, foi em razão do repórter ter passado o contato do pai de Neymar a José Edgard Bueno, advogado que trabalhava para Najila Trindade. Ela afirma ter sido agredida e estuprada pelo jogador do Paris Saint-Germain. Neymar nega, e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Na ocasião do afastamento, a Globo afirmou que, "em sua defesa, o jornalista disse que se limitou a repassar os contatos do pai do Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade - e que quando o assunto se tornou público, avaliou que a participação não teria relevância."

Em entrevista ao programa TV Fama, em junho, a atriz Patricia Naves, mulher do repórter, disse que o afastamento causou uma grande dor na família.

"Acho que ninguém deveria passar o que o Mauro está passando. Eu preferiria não falar, mas não posso. A dor que todos nós da família estamos passando, não desejaria ao meu pior inimigo", disse.

Naves não foi encontrado pela reportagem até a publicação da reportagem.

