Juventude forte

Por Bruno Faustino

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 10:59 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Edson Chagas

"Unidos venceremos"! Quem nunca ouviu esta frase? E nesta jornada pelo "Diários do Rio Doce" pude perceber o quanto ela é verdadeira. Caro Rio Doce, você não tem ideia do quanto você serve de inspiração para as comunidades ribeirinhas. Não tem mesmo! Vou te dar apenas dois exemplos: o primeiro, vem do Espírito Santo. Maria Ortiz, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste capixaba. É uma comunidade simples, sem muitos atrativos ou recursos para a juventude. Poucas casas se enfileiram às margens da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Mas, cinco jovens se uniram para mudar a realidade dos moradores. Sem ter o que fazer, os meninos e meninas viviam somente 'conectados' ao mundo virtual. Foi aí que cinco deles formaram o 'Unidos do Ortiz' com o intuito de promover uma mudança na comunidade.

Confira o sexto episódio da websérie:

A primeira ação foi a reforma da escola. Eles pintaram todo o prédio, construíram uma horta e um belo jardim. E não acabou não! O grupo transformou o parquinho das crianças. Ficou lindo. E eles querem mais: o próximo desafio do 'Unidos do Ortiz' é a construção da praça da comunidade num terreno abandonado. Se depender deles, vai ficar demais.

Escola do distrito de Maria Ortiz que foi reformada pelos jovens integrantes do grupo Unidos Ortiz - Colatina - ES Crédito: Edson Chagas

É bonito ver a juventude unida. Cerca de 100 jovens de diversas comunidades capixabas e mineiras fazem parte do projeto "O futuro do Rio Doce somos nós", um convênio entre o Instituto Elos e a Fundação Renova que trabalha com o engajamento de novas lideranças na construção de uma visão de futuro para a bacia do rio Doce.

Crédito: Edson Chagas

Outra iniciativa que tem dado resultado é a realizada por meninas em Santo Antônio do Rio Doce, em território mineiro, conhece? Fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Por lá, não era a conectividade que incomodava a juventude, mas sim um problema ainda mais grave: as drogas. Com pouco policiamento devido a distância dos grandes centros, o grupo 'Ribeirinhos' foi formado e transformou uma creche abandonada num centro de vivência para a comunidade. Ficou tão bonito. Atualmente, o local oferece oficinas e cursos, atividades de lazer e uma horta para a comunidade. Dá gosto ver o envolvimento. Um orgulho! Diante de tudo o que vi não tenho dúvida da força da frase "UNIDOS VENCEREMOS". A prova está aí!

Diários do Rio Doce 1 de 7

Assinado: Bruno Faustino

