Especial Publicitário

Mais de 15 mil pessoas são atendidas em ação social da Maranata em Vitória

Primeiro evento do ano foi marcado por homenagem ao pastor Gedelti Gueiros; ações voltadas para a saúde foram as mais procuradas pelo público

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Igreja Cristã Maranata

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:48

Mais de 15 mil pessoas foram atendidas na primeira Ação Social da Igreja Maranata, em Vitória Crédito: Julia Felberg

A primeira ação social do ano da Igreja Cristã Maranata (ICM) aconteceu no último sábado (14), em Vitória, com atendimentos voltados para saúde, assistência jurídica, doações, encaminhamentos para emprego e cursos profissionalizantes, cortes de cabelo e até mesmo serviços para pets. Mais de 15 mil pessoas foram atendidas durante o evento, que aconteceu no Maanaim de Vitória, das 8h às 17h.

Um dos momentos de destaque do evento foi a homenagem prestada ao pastor Gedelti Gueiros, que faleceu no dia 5 de julho de 2025. Por meio da Lei n° 10.317, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Maruípe, que deve ser inaugurado no final do primeiro semestre, passa a ter o nome de Gedelti, cofundador da Igreja Cristã Maranata, da qual foi presidente desde 2007.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assina a lei que nomeia o Cras de Maruípe em homenagem ao pastor Gedelti Gueiros Crédito: Julia Felberg

A cerimônia aconteceu com a presença de membros da igreja e autoridades, sendo conduzida pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. “O evento de hoje está revestido de uma solenidade, pois esse equipamento público, esse prédio grandioso, passa a se chamar pastor Gedelti Gueiros para simbolizar a gratidão dos capixabas ao legado de sua vida. O pastor Gedelti dedicou sua vida a cuidar dos outros e o Cras é exatamente isso, uma oportunidade das pessoas ressignificarem suas vidas”, refletiu Pazolini.

Para o presidente da ICM, pastor Alexandre Gueiros, esta homenagem alegra toda a igreja. “É uma satisfação muito grande e uma honra o reconhecimento da cidade de Vitória às atividades que o pastor Gedelti desenvolveu em prol da igreja e da comunidade”, disse.

Pastor Alexandre Gueiros: "Reconhecimento da cidade de Vitória às atividades em prol da Igreja e comunidade do pastor Gedelti" Crédito: Julia Felberg

Atendimento odontológico é o mais procurado

As ações voltadas para a saúde continuam como as mais procuradas, principalmente no atendimento odontológico. Segundo o coordenador da ação social, pastor Luiz Fernando Pitta, está sendo avaliada a possibilidade de ampliar esses atendimentos, sempre em parceria com as prefeituras.

“Vamos trabalhar para, nos próximos encontros, dobrarmos a capacidade de atendimentos nessa área, porque realmente há uma necessidade muito grande. Vamos conversar com os prefeitos para melhorar essas áreas, pois vemos que há uma demanda muito alta”, explicou.

O pastor Luiz Fernando Pitta afirmou que está em avaliação a possibilidade de aumentar atendimentos odontológicos Crédito: Julia Felberg

O pastor Robson Silva de Souza, coordenador da equipe médica, explicou sobre a importância dos atendimentos médicos, cujo objetivo é suprir a demanda. “Claro que a procura é sempre maior do que a oferta, mas buscamos sempre nos aperfeiçoarmos de maneira que todos possam ser atendidos”, disse.

Segundo ele, todo o atendimento precisa ser humanizado, principalmente por conta da origem de boa parte das pessoas que procuram pelos serviços durante a ação social. “Muitas são carentes, até porque o Sistema Único de Saúde (SUS) é bom, mas nem sempre consegue atender a todos. Há uma demanda reprimida em todo município, um gargalo que precisamos suprir”, observou.

Pastor Robson Silva de Souza: "Há uma demanda reprimida em todo município, um gargalo que precisamos suprir" Crédito: Julia Felberg

Ao todo, a Igreja Cristã Maranata realiza cinco eventos de ação social na Grande Vitória, nos Maanains de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, sendo que o primeiro e o último sempre são na mesma cidade. Cerca de 500 voluntários ficaram responsáveis por toda a organização do evento. “A recepção é sempre muito grande por parte da população”, complementou o pastor Robson .

Para Leonice Monteiro Dias Rocha, integrante da Comissão de Ação Social da ICM, a iniciativa é uma oportunidade de levar não apenas o atendimento social, mas também espiritual aos participantes. “É um sentimento maravilhoso de ação cumprida, tanto técnica quanto espiritualmente. Passamos um dia agradável, como voluntários das ações, e isso tem sido muito bom para a população”, afirmou.

Leonice: "É uma oportunidade de levar não apenas o atendimento social como espiritual aos participantes" Crédito: Julia Felberg

A atenção espiritual também faz parte das atividades do dia. O pastor Cribari, que integra a Comissão de Oração, falou sobre a importância da igreja prestar apoio espiritual a todos que procuram ajuda.

“Quando você vai ao médico, a cura é física, você faz o tratamento, toma o remédio… Mas nossa comissão está aqui para que a pessoa receba nossa oração e entenda a necessidade de cuidar do espírito. Esse é o nosso objetivo, pois só Deus cuida do espiritual”, acrescentou.

O pastor Cribari, que integra a Comissão de Oração, frisou a importância de estar presente na vida de todos que procuram ajuda Crédito: Julia Felberg

Para o diretor Operacional da ICM, o pastor Gerson Beluci, o espaço para a evangelização é a função principal da igreja. “Sabemos que a Bíblia nos diz que a fé tem de estar junto das obras. Então, nós praticamos esta ação social primeiramente para socorrer a população, mas também temos um vetor espiritual muito intenso. Cuidados da saúde, do corpo, mas também da saúde da alma”, complementou.

O pastor Gerson Beluci ressalta o espaço para a evangelização, que é a função principal da igreja Crédito: Julia Felberg

Oportunidade de mudar de vida

Mesmo que as prefeituras das cidades onde acontecem as ações sociais da Igreja Cristã Maranata tenham os atendimentos médicos, o objetivo dos encontros é justamente dar um reforço ao poder público e também chegar a quem ainda não teve acesso a esses serviços. Afinal, além da saúde, há ainda atendimentos jurídicos, psicológicos e até mesmo de cursos profissionalizantes e oportunidades de emprego.

O Sine foi uma das organizações que esteve presente no evento para contribuir na recolocação profissional. Segundo o coordenador do Sine de Vitória, Bruno Mascarenhas, a partir do momento em que o cidadão é empregado, ele consegue ver esperança e se sentir mais honrado em poder estar trabalhando.

Equipe do Sine de Vitória: requalificação profissional Crédito: Julia Felberg

“A intenção é trazer cidadania, dignidade. E isso se estende também aos jovens de 14 a 17, que fazemos encaminhamentos para a sua primeira entrada no mercado de trabalho. Nós os ajudamos a se prepararem para uma entrevista, orientamos como se portar, como falar, pois muitos chegam ‘crus’. E ainda atendemos quem busca o primeiro emprego para pessoas com mais de 60 anos”, contou.

Outra forma de levar dignidade às pessoas é a atuação do bazar solidário. Em todas as edições é uma das áreas mais procuradas. Cada pessoa tem direito a levar uma quantidade de roupas que vão suprir as necessidades de suas famílias.

Bazar solidário é uma das áreas mais procuradas da Ação Social, segundo o pastor Manoel Bento de Oliveira, coordenador do espaço Crédito: Julia Felberg

“Graças a Deus, sempre temos peças em abundância, mesmo com as que enviamos para Belo Horizonte (MG), para atender às igrejas de lá. Todos que quiserem doar, estamos sempre de portas abertas. Basta se dirigir a uma das igrejas e avisar que são doações para a Ação Social”, afirmou o pastor Manoel Bento de Oliveira, coordenador do espaço.

Além disso, esse trabalho do bazar está sendo ampliado, conforme explicou o pastor. “Esse trabalho que fazemos na Grande Vitória vai começar em outros Estados, pois estão vendo o resultado. Pastores de todo o Brasil estão vindo, vendo e aprendendo para começar a fazer também em seus Estados”, revelou.

Tania Maria Ferreira Bittencourt: acessibilidade Crédito: Julia Felberg

A acessibilidade também esteve em evidência durante a Ação Social. A professora municipal e da Igreja Maranata Tania Maria Ferreira Bittencourt explicou a importância de ajudar crianças, principalmente, a entender as mensagens da Bíblia. “Trabalhamos com material sensitivo, para a parte bíblica espiritual e sensorial. Temos também apostilas para ensinar os pais a fabricar material sensorial para seus filhos, para que possam ajudar as crianças a se desenvolver melhor”, ressaltou.

Fauna, flora e pets atendidos

Na entrada do evento, sons, imagens e sensações fizeram com que as pessoas que chegaram até o Maanaim de Vitória se sentissem dentro da Mata Atlântica. A iniciativa da Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) quis levar conscientização por meio de imersão.

“Colocamos o som do canto dos pássaros para as pessoas escutarem e também o barulhinho que a gente tem dentro da vegetação. E quando as pessoas chegam aqui, já ficam maravilhadas de ver tanta coisa bonita que tem. É uma forma de trabalhar a educação ambiental para que as pessoas tenham a consciência de que é preciso preservar e cuidar dessa vegetação tão necessária. Não só para nós, mas também para os animais que habitam nela”, destacou a educadora ambiental Osneia Piccoli.

Equipe de Educação Ambiental da 1ª Companhia do Batalhão da PM Ambiental levou conscientização para o evento Crédito: Julia Felberg

Os animais que habitam essa flora também foram demonstrados pela equipe de Educação Ambiental da 1ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Segundo a cabo Marcarini, que integra a equipe, muitos raramente são vistos, por justamente estarem em risco de extinção por causa de redução de suas populações, seja pela caça, seja pela diminuição de seus habitats.

“Então, trazemos esses animais para conscientizar toda a população, tanto adultos quanto crianças. Alguns, inclusive, querem saber tudo sobre os animais que estão aqui, seus comportamentos. E ensinar sobre eles é uma forma de ajudar a preservar”, explicou.

A Ação Social também deu espaço para os pets com uma unidade veterinária móvel, o Vetmóvel da Prefeitura de Vitória. Ao todo, 20 pets puderam ser atendidos durante o sábado, com vacinação antirrábica e cadastro para castração, onde foram encaminhados para ter acesso a esse serviço.

Katiuscia Pinto Rodrigues Oliveira: Vetmóvel para tratar de animais carentes Crédito: Julia Felberg

“O Vetmóvel é um equipamento que serve para que a prefeitura possa ir nas regiões mais vulneráveis da cidade, onde as pessoas não têm todos recursos para pagar uma consulta veterinária. São atendimentos em que cadastramos animais para castração. Os tutores participam de uma palestra educativa e depois recebem uma guia para encaminhamento do animal para fazer o procedimento de castração”, explicou a gerente de bem-estar animal da PMV, Katiuscia Pinto Rodrigues Oliveira, que é presidente da Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo (Sopaes).

Ação Social Igreja Maranata em Vitória 1 de 11

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta