Invadiu a contramão

Vídeo: motorista embriagado provoca acidente com moto em Cachoeiro

Colisão foi registrada na tarde do último domingo (10), na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília; os dois ocupantes da motocicleta ficaram gravemente feridos

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Imagens de videomonitoramento que circularam nesta sexta-feira (15) flagraram o acidente envolvendo um carro e uma moto que deixou duas pessoas gravemente feridas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Nas imagens, gravadas no último domingo (10), é possível ver que o veículo invade a contramão antes de bater na moto.

No local da batida, o motorista do carro confessou à Polícia Militar que tinha ingerido bebida alcoólica. O homem de 43 anos foi preso em flagrante por lesão corporal culposa, mas foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça na terça-feira (12), de acordo com informações da Sejus.

No dia do acidente, o motorista do carro chegou a dizer aos militares que seguia na avenida, quando a moto invadiu a contramão de direção e houve o acidente, diferente do que mostram as novas imagens divulgadas. Apesar de ter confessado que tinha ingerido bebida alcoólica anteriormente, o motorista não realizou o teste do bafômetro da maneira correta instruída pelos militares.

Segundo a PM, outro exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora precisou ser realizado, confirmando mais de dois sinais com alteração. Ele sofreu um corte no supercílio esquerdo, recebeu atendimento médico no hospital e depois foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Com o impacto, o motociclista de 29 anos e uma mulher de 24, que estava na garupa, foram arremessados na via. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram socorridas com várias fraturas pelo corpo, em estado grave, para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesta sexta-feira (15), a família das vítimas que estavam na moto informou que a mulher, que estava na garupa, está estável, mas o motociclista segue sedado.

