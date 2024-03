Colisão com moto

Motorista embriagado é preso após acidente com dois feridos em Cachoeiro

Colisão aconteceu na tarde de domingo (10); condutor da moto e mulher que estava na garupa foram socorridos em estado grave e levados para hospital no município

Motorista com sinais de embriaguez é preso após acidente em Cachoeiro. (Luiz Gonçalves )

Um homem de 43 anos, que dirigia um Volkswagen Gol, foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na tarde de domingo (10) após um acidente envolvendo o carro conduzido por ele e uma moto no bairro Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos. No local da batida, ele confessou à Polícia Militar que havia ingerido bebida alcoólica.

Segundo a PM, a batida foi na Avenida Aristides Campos. Com o impacto, o motociclista de 29 anos e uma mulher de 24, que estava na garupa, foram arremessados na via.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma viatura do Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram socorridas com várias fraturas pelo corpo, em estado grave, para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

O motorista do carro, que permaneceu no local sentado na calçada, explicou aos militares que seguia na avenida, quando a moto invadiu a contramão de direção e houve o acidente. Ele contou que havia ingerido bebida alcoólica anteriormente, mas não realizou o teste do bafômetro da maneira correta instruída pelos militares.

Segundo a PM, foi realizado outro exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e foi confirmado mais de dois sinais com alteração. Ele sofreu um corte no supercílio esquerdo, recebeu atendimento médico no hospital e depois foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Os veículos, de acordo com a PM, foram removidos ao pátio credenciado junto ao Detran por estarem com licenciamento em atraso.

A Polícia Civil informou que o motorista de 43 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e foi encaminhado ao presídio.

