Terceira Ponte terá interdições nos dois sentidos neste domingo (13)

Segundo informações divulgadas na última semana pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a suspensão de tráfego na Terceira Ponte é uma medida pontual e necessária para a execução de trabalhos pesados na etapa final de ampliação da via. Com isso, as interdições parciais na estrutura, que já ocorrem durante a semana, devem continuar até a finalização dos trabalhos.