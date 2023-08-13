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Reta final de obras

Terceira Ponte terá interdições nos dois sentidos neste domingo (13)

Fechamentos de faixas serão realizados das 7h às 16h, conforme publicação nas redes sociais da Rodosol; motoristas podem optar pela Segunda Ponte ou a Florentino Avidos como vias alternativas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2023 às 21:17

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 21:17

Obras de ampliação da Terceira Ponte
Obras de ampliação da Terceira Ponte estão em fase final Crédito: Semobi/Divulgação
Terceira Ponte terá interdições nos dois sentidos, neste domingo (13), para realização de mais uma fase das obras de ampliação. Os fechamentos parciais de faixas, conforme publicação nas redes sociais da Rodosol — concessionária que administra a via —, serão realizados das 7h às 16h. Motoristas que precisarem fazer a travessia entre Vitória e Vila Velha nesse período poderão optar pela Segunda Ponte ou a Florentino Avidos como vias alternativas
Segundo informações divulgadas na última semana pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a suspensão de tráfego na Terceira Ponte é uma medida pontual e necessária para a execução de trabalhos pesados na etapa final de ampliação da via. Com isso, as interdições parciais na estrutura, que já ocorrem durante a semana, devem continuar até a finalização dos trabalhos.
O QUE VAI MUDAR
  • Segundo a Semobi, a ampliação da Terceira Ponte é um marco para a infraestrutura do Espírito Santo e foi planejada para contribuir com o fluxo de veículos, ajudando a reduzir os congestionamentos. Após a inauguração das duas faixas novas, a capacidade do trânsito será aumentada em torno de 40%.
  • A nova faixa, à direita, será destinada para veículos considerados pesados, sendo ônibus e veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. Motociclistas também terão preferência para tráfego nessa faixa, à direita.
  • A ampliação da Terceira Ponte será entregue junto a Ciclovia da Vida, que foi construída paralelamente à toda a extensão da via e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a Baía de Vitória.
  • A Ciclovia da Vida foi projetada para contribuir com o deslocamento de pessoas em bicicletas e bicicletas assistidas entre Vitória e Vila Velha, tendo 3,3 quilômetros de extensão por sentido e 3 metros de largura. Um mirante foi construído no vão central para permitir que os usuários façam uma pausa e apreciem a vista.
  • O uso da Ciclovia da Vida será gratuito e com proibição do acesso de pedestres ou de pessoas em motocicletas, skates, patins, ciclomotor, entre outros.

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