Entrega do aquaviário será feita antes da ciclovia da Terceira Ponte

A previsão do governo do Estado é iniciar as atividades com duas embarcações, que vão percorrer o trajeto entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV, e disponibilizado à população sem cobrança adicional.