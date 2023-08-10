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Obras do Estado

Entrega do aquaviário será feita antes da ciclovia da Terceira Ponte

Em evento que marcou o início das obras de reforma dos armazéns do Porto de Vitória, o governador Renato Casagrande informou ainda que deve divulgar inauguração de algo nesta quinta-feira (10)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 ago 2023 às 07:44

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 07:44

Barcos do aquaviário ancorado na Ilha da Fumaça, em Vitória
Barcos do aquaviário ancorados na Ilha da Fumaça, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A inauguração do aquaviário, prevista para acontecer em agosto, acontecerá antes da entrega das obras de ampliação da Terceira Ponte e a ciclovia adjacente. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (9) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em evento que marcou o início das obras de reforma dos armazéns do Porto de Vitória.
E, no início da tarde desta quinta-feira (10), o governador anunciou que a inauguração do aquaviário será no dia 20 de agosto, em publicação feita pelas redes sociais. 
O segundo barco do aquaviário chegou ao Espírito Santo em meados de julho, quando o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM, que a passarela que liga a estação da Prainha, em Vila Velha, até os barcos já havia sido instalada e faltavam poucos ajustes para o ponto de embarque e desembarque ser finalizado.
A previsão do governo do Estado é iniciar as atividades com duas embarcações, que vão percorrer o trajeto entre as estações da Prainha, em Vila Velha; da Praça do Papa, em Vitória; e de Porto de Santana, em Cariacica. O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV, e disponibilizado à população sem cobrança adicional.
O terceiro barco estava sendo fabricado em Valença, também na Bahia, com previsão de chegar em breve ao Estado. Não há atualizações no momento.
As novas faixas da ampliação da Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida também têm entrega prevista para agosto. A previsão é que a ampliação contribua para melhorar o fluxo de veículos, pois a capacidade de trânsito da ponte está sendo aumentada em torno de 40%.

Atualização

10/08/2023 - 12:40
A primeira versão desta matéria trazia a informação de que o governador Renato Casagrande prometia a entrega do aquaviário antes das obras da Terceira Ponte, sem estipular uma data. No início da tarde desta quinta, ele divulgou o dia de entrega e o texto foi atualizado.

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