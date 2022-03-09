Scania perde o freio e arrasta carro na Estrada de Capuaba, em Vila Velha

Your browser does not support the video tag.

Segundo informações de populares e da reportagem da TV Gazeta, o motorista do caminhão não conseguiu parar a tempo e acabou atingido lateralmente o Tucson que estava estacionado. O impacto foi tão forte que danificou completamente o lado do motorista do automóvel e fez com que a Scania tombasse. O caminhão ficou com a lataria amassada, quebrou os vidros e ainda teve vazamento de óleo do motor na pista.