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Scania perde o freio e arrasta carro na Estrada de Capuaba, em Vila Velha

O veículo, fabricado em 1976, não conseguiu parar a tempo e bateu contra o Tucson que estava estacionado; colisão ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira (9)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 mar 2022 às 13:24

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:24

Um acidente envolvendo um Hyundai Tucson e uma Scania 111-S "Jacaré" foi registrado depois que o caminhão perdeu o freio e arrastou o utilitário por um trecho da BR 447, mais conhecida como Estrada de Capuaba, a poucos metros do acesso ao porto, na cidade de Vila Velha. O acidente ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira (9) e não teve feridos, apesar dos estragos causados nos dois veículos.
Segundo informações de populares e da reportagem da TV Gazeta, o motorista do caminhão não conseguiu parar a tempo e acabou atingido lateralmente o Tucson que estava estacionado. O impacto foi tão forte que danificou completamente o lado do motorista do automóvel e fez com que a Scania tombasse. O caminhão ficou com a lataria amassada, quebrou os vidros e ainda teve vazamento de óleo do motor na pista.
Vila Velha
Enquanto o guincho rebocou o Tucson, o caminhão ficou às margens da Estrada de Capuaba Crédito: Ricardo Medeiros
O caminhão em questão, de placas MRN-8C18, foi fabricado no ano de 1976 e tem aproximadamente 46 anos de uso. Este tipo de veículo é muito utilizado para rebocar contêineres na região do Porto de Capuaba, mas não havia reboque acoplado ao cavalinho, o que poderia provocar um acidente ainda pior.
O trânsito na região não chegou a ser prejudicado e a movimentação intensa de cargas no trecho seguiu normalmente. O Tucson foi guinchado e o caminhão permaneceu no local. O motorista do caminhão não foi identificado.

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