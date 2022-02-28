Caminhão tomba e interdita trecho da Rodovia do Sol em Vila Velha

Um caminhão de lixo que trafegava no sentido norte da Rodovia do Sol, indo de Vila Velha a Vitória, tombou na tarde desta segunda-feira (28). A Rodosol, concessionária que administra a via, informou que o acidente foi registrado por volta de 16h20 no quilômetro 15, na altura do bairro Riviera da Barra, perto da Barra do Jucu. Ninguém ficou ferido.
À TV Gazeta, uma pessoa que viu o acidente disse que o tombamento aconteceu porque o motorista acelerou o veículo para tentar passar pelo semáforo aberto. O condutor não quista gravar entrevista.
Imagens feitas por leitores de A Gazeta logo após o acidente mostram que o caminhão interrompeu parte do fluxo de veículos no trecho. O lixo se espalhou pelo asfalto, e uma equipe da Rodosol fez a limpeza da pista.
Enquanto o caminhão esteve tombado, o trânsito foi desviado para a pista marginal.
No momento da ocorrência, apenas a pista no sentido norte foi afetada pelo acidente. A Rodosol informou que esse lado, dos motoristas que seguem sentido Vitória, foi liberado às 17h55. No entanto, a pista no sentido sul, daqueles que vão para Guarapari, por exemplo, ficou ocupada pelo lixo. O trecho serviu também para manobra do caminhão, segundo a Rodosol. Às 20h02, a pista foi totalmente liberada.
Atualização
28/02/2022 - 8:20
A Rodosol informou que a pista foi totalmente liberada.