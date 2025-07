Caso de Jataipeba

Preso motorista suspeito de causar acidente que matou duas pessoas em Linhares

Polícia aponta que Maciel Caprini, de 58 anos, dirigia veículo que capotou no último domingo (27), e matou uma criança e a tia dela. Ele vai responder por duplo homicídio doloso

Publicado em 31 de julho de 2025 às 16:50

O suspeito Maciel Caprini, de 58 anos, no leito de hospital onde está sob escolta, e do outro lado, foto do local do acidente Crédito: Montagem/A Gazeta

Foi preso nesta quinta-feira (31) Maciel Caprini, de 58 anos, motorista do veículo que capotou e matou duas pessoas no último domingo (27), na estrada de Jataipeba, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito na quarta-feira (30), e a ordem foi cumprida por investigadores no Hospital Geral de Linhares, onde ele está internado sob escolta. O motorista, que havia fugido do local do acidente, procurou atendimento médico porque também se feriu na ocorrência.>

Maciel Caprini, de 58 anos, dirigia a picape envolvida em acidente que matou tia e sobrinha Crédito: Obtido pela TV Gazeta

O delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, afirmou que o homem é investigado por duplo homicídio qualificado doloso, ou seja, quando se assume o risco de matar. >

“No domingo, dia 27 de julho, Maciel estava bebendo cerveja em um bar da região de Jataipeba, quando decidiu ir para outro local e chamou várias pessoas para dar carona. No total, eram oito pessoas no veículo Fiat Strada: o motorista e mais sete passageiros, muitos deles na carroceria. Cerca de 150 metros após a saída do bar, o investigado perdeu o controle da direção e se chocou contra um poste. Duas pessoas morreram na hora, entre elas uma criança de apenas dois anos, e outras duas permanecem em estado grave em hospitais. Logo após o acidente, Maciel Caprini fugiu do local para não ser preso”, disse o delegado.>

“O elemento será interrogado e o inquérito será finalizado até a semana que vem, com o indiciamento por homicídios dolosos e homicídios tentados dolosos, pois apesar de não desejar a morte e as lesões das vítimas, assumiu o risco ao ingerir bebidas alcoólicas e transportar pessoas de forma irregular. Ainda está sob investigação a possibilidade de ele ter iniciado um ‘racha’ com outro veículo, na saída do bar”, informou Lucindo.>

>

Segundo o delegado, o homem já foi preso em 2009 por embriaguez ao volante. Lucindo revelou que um engradado de bebidas foi encontrado dentro da picape, no domingo do acidente.>

Veículo envolvido no acidente em Jataipeba, em Linhares Crédito: Redes Sociais

Vítimas

Cecília, de 2 anos e 8 meses, e a tia dela, Lauriete, morreram no acidente em Linhares Crédito: Acervo familiar

Morreram no acidente a pequena Cecília Lemos da Silva, de 2 anos e 8 meses, e a tia dela, Lauriete Lemos da Silva, de 26 anos. Elas estavam na cabine do veículo, no banco de passageiros, ao lado do motorista. Conforme Lucindo, outras cinco pessoas estavam na carroceria e ficaram feridas, duas delas em estado grave. As vítimas foram socorridas para hospitais de Linhares e Colatina. >

Conforme informações da Polícia Militar, a picape bateu em um poste e depois capotou. Com o impacto, pessoas foram arremessadas do veículo.>

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta