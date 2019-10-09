Morte no trânsito

Ponto a ponto: o acidente com bobina que matou professor em Vila Velha

Entre um turno e outro de trabalho, a morte. Polícia aponta irregularidades na amarração de carga de caminhão. Motorista foi ouvido e liberado

Publicado em 9 de outubro de 2019

Um professor de História, de 44 anos, morreu ao ser atingido por uma bobina de aço que despencou de uma carreta em São Torquato, Vila Velha. Mauro Celso Azevedo Guimarães tinha acabado de dar aulas em uma escola de Aparecida, em Cariacica. Ele seguia de moto para Vila Velha, onde pretendia almoçar em casa, no bairro Alecrim, para dar aula no período da tarde em um colégio de Alvorada, mesmo município.

Mas, ao passar pela avenida Vale do Rio Doce, por volta de 11h40, duas bobinas de aço soltaram da carreta que saía da Cinco Pontes, no sentido Cariacica, e uma delas atingiu o motociclista, que morreu na hora.

CÂMERA FLAGROU ACIDENTE

Imagens do videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha (veja abaixo) mostram quando as duas bobinas se desprendem da carreta no momento em que o veículo faz uma curva no sentido Porto de Santana e, uma delas, atinge o professor. O Samu foi acionado, mas os médicos constataram no local que o professor já havia morrido

IRREGULARIDADES

De acordo com os peritos da Polícia Civil que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas com fitas plásticas, o que não é permitido.

TESTE DO BAFÔMETRO

O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool.

MOTORISTA NÃO FICOU PRESO

O motorista que dirigia a carreta, Gilson Antônio Pena, ficou em estado de choque. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento, que durou cerca de três horas. Em seguida foi liberado. Por enquanto, não foi indiciado.

A Polícia Civil informou que não viu, até o momento, indícios de responsabilidade por parte do motorista no acidente. O delegado também considerou que ele não fugiu do local.

"Foi apurado já que o motorista estava com a documentação compatível, que estava trafegando na velocidade compatível também e que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. A Delegacia de Trânsito vai apurar quem colocou a bobina no caminhão e as demais perícias, quando estiverem prontas, vai apontar de quem foi a responsabilidade", falou o delegado Alexandre Campos.

Em depoimento, Gilson contou que é contratado pela empresa RR Transportes e Locação, de Vila Velha, que estava apenas dirigindo o veículo e que não foi ele quem colocou as bobinas. De acordo com o motorista, as bobinas foram amarradas por uma empresa chamada Prysmian.

O QUE DIZ A EMPRESA DAS BOBINAS

O Grupo Prysmian, responsável pela carga de bobinas transportada pela carreta envolvida no acidente, se manifestou por meio de nota e limitou-se a informar que "está colaborando com os órgãos públicos no trabalho de apuração do acidente".

FAMILIARES MUITO ABALADOS

Familiares da vítima estão no local do acidente, muito abalados. O guarda municipal Fábio Defendente, primo da vítima, estava em casa quando viu a colisão pela TV. Logo depois, ele recebeu por telefone a notícia de que a vítima era o primo. Revoltado com a situação, ele falou com a reportagem que as bobinas estavam amarradas com plástico.

"O CAPACETE QUEBROU", DIZ AMIGO

Amigo da vítima, o professor de inglês David Pinto dos Santos, de 34 anos, viu toda a cena da colisão. "Nós saímos juntos da escola em Alvorada, cada um em sua moto, e iríamos dar aula na mesma escola, em Alvorada. Existem outros caminhos para ir de Vila Velha para Cariacica, mas a gente preferia esse trajeto por ser mais rápido. Ele estava na minha frente quando as bobinas caíram da carreta. Uma delas foi em cheio no rosto do Mauro. Eu ainda parei pra ver se ele estava bem, mas ele morreu na hora. O capacete quebrou e o rosto ficou desfigurado. Ainda estou em choque", relatou.

