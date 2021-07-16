Acidente entre caminhões interdita trecho da BR 101 em Cariacica

Uma pista de um trecho do quilômetro 277 da BR 101, sentido Cariacica-Serra, na Rodovia do Contorno, ficou completamente interditada na tarde desta sexta-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) um acidente aconteceu por volta das 13h50 entre uma carreta branca Mercedes Benz, que foi parar em cima do canteiro central, e um caminhão-cegonha. Ninguém se feriu.
Por volta das 16h10, a PRF informou que a pista foi totalmente liberada, mas destacou que o fluxo ainda estava intenso devido ao congestionamento de veículos.
A Polícia Rodoviária Federal pede ainda que os motoristas tenham atenção redobrada ao transitarem no local. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, uma equipe foi ao local.