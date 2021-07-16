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Rodovia do Contorno

Acidente entre caminhões interdita trecho da BR 101 em Cariacica

Acidente envolveu uma carreta branca Mercedes Benz, que foi parar em cima do canteiro central, e um caminhão-cegonha. Ninguém se feriu. Por volta das 15h10, a PRF informou que a pista foi liberada

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:51

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 jul 2021 às 14:51
Caminhão ficou preso na mureta central da pista, no trecho do quilômetro 277 da BR 101
Caminhão ficou preso na mureta central da pista, no trecho do quilômetro 277 da BR 101 Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
Uma pista de um trecho do quilômetro 277 da BR 101, sentido Cariacica-Serra, na Rodovia do Contorno, ficou completamente interditada na tarde desta sexta-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) um acidente aconteceu por volta das 13h50 entre uma carreta branca Mercedes Benz, que foi parar em cima do canteiro central, e um caminhão-cegonha. Ninguém se feriu.
Por volta das 16h10, a PRF informou que a pista foi totalmente liberada, mas destacou que o fluxo ainda estava intenso devido ao congestionamento de veículos. 
A Polícia Rodoviária Federal pede ainda que os motoristas tenham atenção redobrada ao transitarem no local. Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, uma equipe foi ao local.

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